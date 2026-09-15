Τον Σεπτέμβριο του 1972, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (γνωστό ως Met) αγόρασε ένα αρχαίο ελληνικό αγγείο έναντι 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε 9,6 εκατομμύρια δολάρια ή 7,1 εκατομμύρια λίρες. Το έργο, που δημιουργήθηκε γύρω στο 515 π.Χ. και φέρει την υπογραφή του ζωγράφου Ευφρόνιου, θεωρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα αρχαίας ελληνικής κεραμικής.

«Από αυτή τη στιγμή, η ιστορία της τέχνης θα πρέπει να ξαναγραφτεί», είχε δηλώσει με καμάρι ο διευθυντής του Met μετά την ανακοίνωση της πώλησης, υποστηρίζοντας ότι το αγγείο ήταν ένα από τα δύο ή τρία καλύτερα έργα τέχνης που είχε αποκτήσει ποτέ το μουσείο.

Καταγγελίες

Σύντομα όμως εμφανίστηκαν καταγγελίες ότι το αγγείο είχε ανασκαφεί παράνομα και είχε περάσει λαθραία στις ΗΠΑ, κερδίζοντας το προσωνύμιο «το καυτό αγγείο» (the hot pot). Ο δημοσιογράφος του BBC, Τζον Πέρσιβαλ, ακολούθησε τα ίχνη του μέχρι τους υπόγειους τάφους μιας νεκρόπολης κοντά στο Τσερβετέρι της Ιταλίας, όπου φέρεται να το είχε ξεθάψει ένας επαγγελματίας τυμβωρύχος, γνωστός στα ιταλικά ως tombarolo. Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε η τιμή πώλησης οδήγησε σε νέα κύματα παράνομων ανασκαφών στην περιοχή. «Οι Ιταλοί ληστές κυνηγούν αγγεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων», είχε πει ο Πέρσιβαλ. «Η ιταλική αστυνομία κυνηγά τους ληστές».

Μιλώντας στην εκπομπή του BBC «Treasure Trail» το 1975, ο Πέρσιβαλ συνόψισε την κατάσταση: «Αυτή είναι μια ιστορία για θαμμένους θησαυρούς, για χρυσό, ασήμι και πολύτιμα αντικείμενα κρυμμένα στη γη εδώ και καιρό. Είναι μια ιστορία για τους κλέφτες που σκάβουν τη νύχτα, για τους εμπόρους που τα περνούν λαθραία τα σύνορα, για τους συλλέκτες και τα μεγάλα μουσεία που λειτουργούν ως αποδέκτες κλεμμένων αγαθών».

«Η καταστροφή ξεκινά από το σημείο όπου βρίσκεται το αντικείμενο», δήλωσε στο BBC η δρ Νουσίν Ασκάρι, ειδικός στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. «Σπάει ώστε να μπορεί να πουληθεί σε υψηλότερη τιμή στο τέλος και για να μεταφερθεί και να περάσει λαθραία εκτός συνόρων πιο εύκολα».

Αστυνομία εναντίον τυμβωρύχων

Για να ελέγξει το εμπόριο κλεμμένων αρχαιοτήτων στην περιοχή του Τσερβετέρι, εκπαιδεύτηκε μια ειδική ομάδα αστυνομικών στην αρχαία τέχνη, παρακολουθώντας διαλέξεις από ειδικό του Μουσείου Βίλα Τζούλια στη Ρώμη. Ωστόσο, οι παράνομες ανασκαφές ήταν δύσκολο να ελεγχθούν, καθώς εμφανίζονταν συνεχώς γιγάντιες τρύπες διάσπαρτες στα ιταλικά χωράφια.

«Ολόκληρη η περιοχή είναι γεμάτη κυριολεκτικά με εκατοντάδες λάκκους που μπορούν να ανοιχτούν εύκολα», είπε ο Πέρσιβαλ, σκυμμένος δίπλα σε έναν φρεσκοσκαμμένο λάκκο που είχε εμφανιστεί εκείνο το πρωί. Επρόκειτο για έναν πρώιμο ετρουσκικό τάφο, με ταφικά κτερίσματα λιγότερο πλούσια από αυτά που βρέθηκαν σε μεταγενέστερους τάφους, ενώ οι ληστές είχαν αφήσει πίσω τους πολλά θραύσματα που δεν άξιζε τον κόπο να πάρουν μαζί τους.

Αγορά αρχαιοτήτων χωρίς ερωτήσεις

Σε μια κοντινή περιοχή, επίσης λεηλατημένη από τυμβωρύχους, ετρουσκικά αγγεία που είχαν ανακτηθεί από παράνομες ανασκαφές ήταν στοιβαγμένα στην αυλή ενός μουσείου. Δίπλα τους υπήρχε μια στοίβα από μακριές μεταλλικές σούβλες, γνωστές ως kiavi, τις οποίες οι ληστές χρησιμοποιούσαν για να ελέγχουν το έδαφος, αναζητώντας κοίλα σημεία στο μαλακό υπέδαφος.

Ωστόσο, ορισμένοι κυνηγοί θησαυρών διέθεταν πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. «Σήμερα υπάρχει πολύ καλός ηλεκτρονικός εξοπλισμός διαθέσιμος και αυτοί οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν», δήλωσε στο BBC ο Αμερικανός εξερευνητής, Χάουαρντ Τζένινγκς, περιγράφοντας τις δραστηριότητες κυνηγών θησαυρού στη Νότια Αμερική εκείνη την εποχή. «Εξαλείφει μεγάλο μέρος του σκαψίματος αν μπορείς να εντοπίσεις μεταλλικά αντικείμενα και είναι τα μεταλλικά αντικείμενα αυτά που κυνηγούν κυρίως, γιατί ο χρυσός περνάει λαθραία πιο εύκολα από την ογκώδη κεραμική».

Εξήγησε επίσης πώς προσδιοριζόταν η αξία της λείας με απλό τρόπο. «Η χονδρική τιμή των προκολομβιανών χρυσών αντικειμένων είναι περίπου 15 φορές το βάρος τους σε χρυσό. Έτσι, αν ο έφορος ενός μουσείου συμφωνήσει να αγοράσει, τα χρυσά αντικείμενα απλώς ζυγίζονται, γίνεται ένας πολλαπλασιασμός βάσει του 15πλάσιου αυτού του βάρους και έτσι γίνεται η πληρωμή».

Παρότι οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι, η κατάσταση που περιέγραφε ο Τζένινγκς το 1975 είχε σχεδόν χαρακτήρα «Άγριας Δύσης». «Υπάρχουν τεράστιες περιοχές στη Νότια Αμερική, ιδιαίτερα στον Ισημερινό, που είναι εντελώς ανεξερεύνητες και αχαρτογράφητες και είναι πολύ εύκολο για κάποιον να εξαφανιστεί απλώς μέσα στη ζούγκλα για μήνες σε περιοχές όπου υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες ταφικοί λόφοι», είπε. «Μπορούν να δουλεύουν εκεί χωρίς καμία πιθανότητα να τους εντοπίσουν οι Αρχές. Και μένουν εκεί μέχρι να αποκτήσουν όσα πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν λαθραία εκτός της χώρας και μετά φεύγουν».

Η διάθεση των λαθραίων αρχαιοτήτων ήταν εύκολη υπόθεση, σύμφωνα με τον Τζένινγκς. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι’ αυτά. Το μόνο που θέλουν να μάθουν τα μουσεία, οι οίκοι δημοπρασιών, οι έμποροι, οι ιδιώτες συλλέκτες είναι αν το αντικείμενο είναι αυθεντικό. Μόλις αυτό επιβεβαιωθεί, ότι πρόκειται δηλαδή για γνήσια αρχαιότητα, δεν γίνονται άλλες ερωτήσεις».

Η επιστροφή του «καυτού αγγείου» και η συνέχιση της λεηλασίας

Ωστόσο, χώρες πλούσιες σε αρχαιολογικούς χώρους έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν την εξαγωγή αρχαιοτήτων. Παράνομες αποστολές γίνονται αντιληπτές τακτικά από τις Αρχές και πολλά κλεμμένα αντικείμενα έχουν επιστραφεί στις χώρες προέλευσής τους. Το «καυτό αγγείο» του Met επεστράφη στην Ιταλία το 2008, αφού αποδείχτηκε ότι είχε περάσει από τα χέρια του λαθρέμπορου αρχαιοτήτων, Τζάκομο Μεντίτσι, ο οποίος καταδικάστηκε το 2005 για διακίνηση λεηλατημένων αντικειμένων. «Όσο όμως υπάρχει αγορά», είπε ο Πέρσιβαλ, «η λεηλασία του παρελθόντος συνεχίζεται».

Όλη αυτή η λεηλασία πλήττει την κατανόησή μας για την ιστορία. «Έχει σημασία γιατί καταστρέφει τη γνώση», δήλωσε στο BBC ο έφορος μουσείου, Νικ Τόμας. Η λεηλασία οποιουδήποτε αρχαιολογικού χώρου, «είτε πρόκειται για έναν μεγαλοπρεπή ναό είτε για έναν μικρό τάφο με μόλις δύο ή τρία αγγεία και έναν σκελετό… απλώς καταστρέφει τη γνώση για το παρελθόν μας, την οποία θα μπορούσαμε να μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές».