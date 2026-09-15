Ένας βουδιστής μοναχός συνελήφθη καθώς κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 2,2 εκατ. λίρες από τα ταμεία ναού και ότι είχε σεξουαλική επαφή μέσα στο μοναστήρι του στην Ταϊλάνδη.

Ο 66χρονος Φρα Γουατσιραγιάν Γουί φέρεται να ιδιοποιήθηκε χρήματα που είχαν δωριστεί στον ναό σε περισσότερες από 20 περιπτώσεις μέσα σε διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας της Ταϊλάνδης, εντοπίστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον πρώην πνευματικό ηγέτη, ο οποίος είχε δώσει όρκο αγαμίας, να κάνει σεξ με μία γυναίκα πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας του.

Η γυναίκα, η 47χρονη Πουνιαβί Ρουνγκρουάνγκ, συνελήφθη αργότερα με την κατηγορία ότι συνέδραμε κρατικό αξιωματούχο στην τέλεση παράνομων ενεργειών. Μετά τη σύλληψή του, ο Φρα Γουατσιραγιάν αποσχηματίστηκε, καθώς κρίθηκε ότι παραβίασε τόσο τον όρκο αγαμίας όσο και την αποκήρυξη των υλικών αγαθών.

Kepala biara Phra Vajirayan alias Luang Por Chot (66) ditangkap di Ayutthaya pada 10 September 2026 bersama asistennya, Punyavee Rungrueang (47)

Polisi menemukan rekaman CCTV dari ruang kepala biara yang memperlihatkan dugaan perilaku tidak pantas bersama seorang perempuan.🙏 pic.twitter.com/WZ3CdAeSwy — Jag Omero (@bumi252) September 11, 2026

Ο πρώην ηγούμενος του Γουάτ Φουταϊσαουάν, ενός μοναστηριού του 14ου αιώνα στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιουτάγια, ήταν γνωστός για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα περιζήτητου φυλαχτού σε μορφή νομίσματος, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στην κατοχή του και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ.

Οι καταγγελίες για τα χρήματα του ναού

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης υποστηρίζει ότι ο Φρα Γουατσιραγιάν εξέδιδε αποδείξεις για δωρεές που προορίζονταν για ανακαινίσεις του ναού, καθώς και για πληρωμές για φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα στο όνομα του μοναστηριού. «Όμως τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν μπήκαν ποτέ στον λογαριασμό του ναού. Ούτε ένα μπατ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Πατανασάκ Μπουπασουάν.

Κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν την Πέμπτη στην κατοικία του Φρα Γουατσιραγιάν, οι αστυνομικοί εντόπισαν μετρητά και ράβδους χρυσού συνολικής αξίας άνω των 100 εκατ. μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 εκατ. λίρες, σύμφωνα με το ταϊλανδικό μέσο «The Nation».

Κατά την έρευνα στο σπίτι της Πουνιαβί, οι αρχές κατέσχεσαν 35 χρυσά φυλαχτά, καθώς και περίπου 1,5 κιλό σε ράβδους χρυσού και κοσμήματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6,04 εκατ. μπατ, δηλαδή περίπου 134.000 λίρες.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η γυναίκα διαχειριζόταν τα υπεξαιρεθέντα χρήματα και ότι δεκάδες εκατομμύρια μπατ διακινούνταν κάθε χρόνο μέσω του τραπεζικού της λογαριασμού, σύμφωνα με την «Bangkok Post».

Το ιστορικό μοναστήρι και η έρευνα της αστυνομίας

Το Γουάτ Φουταϊσαουάν είναι ένα εξέχον βασιλικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό πιστών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ξεκίνησε την έρευνά της στα μέσα Ιουλίου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο Φρα Γουατσιραγιάν έκανε κακή χρήση των χρημάτων του ναού.

Δημιουργήθηκε επίσης ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών μετά από προηγούμενο σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη, κατά το οποίο τουλάχιστον εννέα μοναχοί φέρονται να είχαν πέσει θύματα εκβιασμού, καταβάλλοντας εκατομμύρια σε μία γυναίκα που τους αποπλανούσε και στη συνέχεια τους εκβίαζε.

Το προηγούμενο σκάνδαλο με τους μοναχούς

Η 35χρονη Γουιλαουάν Εμσαουάτ κατηγορήθηκε ότι αποπλανούσε διαδοχικά μοναχούς, οδηγώντας τους στην παραβίαση του όρκου αγαμίας τους, και στη συνέχεια τους πίεζε να της καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να κρατήσει κρυφές τις ερωτικές τους σχέσεις.

Συνελήφθη στην πολυτελή κατοικία της έξω από την Μπανγκόκ ως ύποπτη για εκβίαση, ξέπλυμα χρήματος και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία εντόπισε βίντεο και φωτογραφίες που την έδειχναν να κάνει σεξ με πολλούς μοναχούς, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν τα θρησκευτικά τους ενδύματα, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της αστυνομίας της Ταϊλάνδης.

Μετά το τελευταίο σκάνδαλο με τον μοναχό, ο επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών, Νατασάκ Τσαοουανασάι, δήλωσε ότι η έρευνα θα επεκταθεί προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται και να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στον Βουδισμό».