Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε αγώνα διοργάνωσης Hyrox στο Πεκίνο, όταν η 22χρονη Αυστραλιανή παγκόσμια πρωταθλήτρια, Τζοάνα Βίτρζικ, αφόδευσε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, λερώθηκε και, παρά το περιστατικό, συνέχισε κανονικά τον αγώνα μέχρι τον τερματισμό. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σχετικά με τους κανόνες υγιεινής, αλλά και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι διοργανωτές σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μετά το κύμα επικρίσεων, η εταιρεία Hyrox ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι επηρεάστηκαν «άμεσα ή έμμεσα» από το περιστατικό. Ο συνιδρυτής της διοργάνωσης, Μόριτς Φέρστε, ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση και ανακοίνωσε ότι η εταιρεία προχωρά σε άμεσες αλλαγές στους κανονισμούς και στις διαδικασίες των αγώνων.

Ωστόσο, ειδικός που μίλησε στο BBC ανέφερε ότι η απόφαση να επιτραπεί στην αθλήτρια να συνεχίσει ενδέχεται να αντικατοπτρίζει μια νοοτροπία εντός της εταιρείας που δίνει προτεραιότητα στο αγωνιστικό αποτέλεσμα έναντι άλλων σημαντικών παραγόντων.

Σε δήλωσή του, ο Φέρστε παραδέχτηκε ότι η Hyrox «δεν διαχειρίστηκε την κατάσταση όπως θα έπρεπε». Η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη, καθώς δεν είχε προβλέψει ένα τέτοιο περιστατικό και δεσμεύτηκε να «βελτιώσει τις διαδικασίες των διοργανώσεων, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον».

Προειδοποίηση για όσους απειλούν την αθλήτρια

Νωρίτερα, η Hyrox είχε προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε προχωρούσε σε ύβρεις ή απειλές βίας εναντίον της αθλήτριας θα αποκλειόταν από όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις, μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της στο διαδίκτυο.

«Δεν υπάρχει θέση στην κοινότητά μας για απειλές βίας ή για ενθάρρυνση πρόκλησης βλάβης σε μια αθλήτρια», τόνισε η Hyrox σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Κάθε άτομο που εντοπίζεται να επιδίδεται σε τέτοιου είδους συμπεριφορά -είτε μέσω σχολίων, είτε μέσω άμεσων μηνυμάτων είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- θα αποκλείεται οριστικά από όλες τις διοργανώσεις της Hyrox», πρόσθεσε.

Τι υποστηρίζει η Hyrox για το περιστατικό

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό, η γερμανική αθλητική εταιρεία υποστήριξε ότι διαθέτει «σαφείς διαδικασίες για περιστατικά βιολογικής μόλυνσης και ιατρικά συμβάντα».

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια του αγώνα προέκυψε «μια απρόβλεπτη κατάσταση», με αποτέλεσμα τα πρωτόκολλα να μην εφαρμοστούν με σαφήνεια, «δημιουργώντας ασάφεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να εφαρμοστούν και να ερμηνευτούν».

Μετά τον αγώνα του Σαββάτου, ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν από τους διοργανωτές να ζητήσουν συγγνώμη και να επιστρέψουν τα χρήματα των συμμετοχών τους, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκαν να έρθουν σε επαφή με εξοπλισμό που είχε μολυνθεί, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζο Χο, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση της Hyrox στο Πεκίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, επέκρινε την αντίδραση της εταιρείας και κάλεσε τη διοργάνωση να «αναλάβει την ευθύνη όταν οι δικές της διαδικασίες αποτυγχάνουν».

«Αν η διοργάνωση αναγνωρίζει ότι κάτι πήγε στραβά, γιατί να μην προσφέρει στους συμμετέχοντες που επηρεάστηκαν επιστροφή χρημάτων, πιστωτικό υπόλοιπο ή κάποια ουσιαστική μορφή αποζημίωσης;», τόνισε.

«Μια ώριμη αθλητική κουλτούρα δεν εξετάζει μόνο αν κέρδισες»

Ο Άντονι Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Αθλητικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθλητισμού της Ταϊβάν, δήλωσε στο BBC Chinese ότι τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να αντανακλούν μια «νοοτροπία που επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα» στη συγκεκριμένη, ταχύτατα αναπτυσσόμενη αθλητική διοργάνωση.

«Η αντίληψη ότι “μια νίκη είναι νίκη” αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα του αγώνα. Όμως μια ώριμη αθλητική κουλτούρα δεν μπορεί να εξετάζει μόνο το αν κέρδισες – πρέπει επίσης να εξετάζει και το πώς κέρδισες», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο της Hyrox και κατά πόσο η εμπορευματοποίηση του αθλήματος εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα της εταιρείας να το διαχειριστεί.

Τι είναι το Hyrox

Το Hyrox συνδυάζει τρέξιμο και ασκήσεις υψηλής έντασης, με τους συμμετέχοντες να εναλλάσσουν ένα χιλιόμετρο τρεξίματος με διαφορετικές δοκιμασίες φυσικής κατάστασης. Μεταξύ άλλων, καλούνται να σπρώξουν έλκηθρο, να εκτελέσουν άλματα burpee, να κάνουν κωπηλατική σε κλειστό χώρο και να πραγματοποιήσουν προβολές, κρατώντας έναν σάκο με άμμο.

Η διοργάνωση γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία άνοδο της δημοτικότητάς της. Ιδρύθηκε το 2017 στο Αμβούργο της Γερμανίας και πλέον διεξάγεται σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Κίνα έκανε την εμφάνισή της στα τέλη του 2024 και έκτοτε η δημοτικότητά της έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το περιστατικό στο Πεκίνο προκάλεσε, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για το γιατί οι υπεύθυνοι του αγώνα δεν παρενέβησαν όταν η αθλήτρια αφόδευσε και συνέχισε την προσπάθειά της. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι κανονισμοί της Hyrox προβλέπουν ποινές για συμπεριφορές όπως το φτύσιμο, το καθάρισμα της μύτης, η ρίψη σκουπιδιών και η σπατάλη νερού.

Δεν είναι πρωτοφανές στους αγώνες αντοχής

Άλλοι από τον χώρο του fitness έχουν επισημάνει, ωστόσο, ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι πρωτοφανή μεταξύ αθλητών αγώνων αντοχής.

Το 2005, η Βρετανίδα μαραθωνοδρόμος, Πόλα Ράντκλιφ, σταμάτησε περίπου στο 35ο χιλιόμετρο του Μαραθωνίου του Λονδίνου για να ανακουφιστεί στην άκρη του δρόμου, μπροστά στις κάμερες, και στη συνέχεια συνέχισε και κέρδισε τον αγώνα.

Μιλώντας τότε στο BBC, η Ράντκλιφ χαρακτήρισε το περιστατικό «μια ντροπιαστική αναγκαιότητα» και δήλωσε: «Όταν αγωνίζομαι, είμαι απόλυτα επικεντρωμένη στο να κερδίσω τον αγώνα και να τρέξω όσο πιο γρήγορα μπορώ».

Νωρίτερα φέτος, η Κινέζα μαραθωνοδρόμος, Λι Μεϊζέν, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν τερμάτισε στον Μαραθώνιο της λίμνης Χενγκσούι με αίμα περιόδου στα πόδια της.