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Σοκάρουν οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας στην Γκουαϊανασές του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και αποτυπώνουν το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 74χρονο.

Ο ηλικιωμένος, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα μαζί με μία γυναίκα, καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε ξαφνικά.

Δείτε το σκληρό βίντεο:

Ο άτυχος 74χρονος βρέθηκε κάτω τα μπάζα έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα που ήταν μαζί του γλίτωσε από τύχη και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του μπαλκονιού, απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Βραζιλίας.