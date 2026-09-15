Σοκάρουν οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας στην Γκουαϊανασές του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και αποτυπώνουν το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 74χρονο.

Ο ηλικιωμένος, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα μαζί με μία γυναίκα, καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε ξαφνικά.

Δείτε το σκληρό βίντεο:

CONTEÚDO SENSÍVEL – Um homem de 74 anos morreu nesta segunda-feira (14) depois de ser esmagado por uma marquise de concreto que desabou da fachada de um predinho em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 10h e foi registrado por uma câmera de… pic.twitter.com/KMY8hBh96E — g1 (@g1) September 14, 2026

Ο άτυχος 74χρονος βρέθηκε κάτω τα μπάζα έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα που ήταν μαζί του γλίτωσε από τύχη και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του μπαλκονιού, απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Βραζιλίας.