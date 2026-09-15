Σοκάρουν οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας στην Γκουαϊανασές του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και αποτυπώνουν το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 74χρονο.
Ο ηλικιωμένος, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα μαζί με μία γυναίκα, καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε ξαφνικά.
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Ο άτυχος 74χρονος βρέθηκε κάτω τα μπάζα έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα που ήταν μαζί του γλίτωσε από τύχη και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του μπαλκονιού, απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Βραζιλίας.