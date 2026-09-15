Ο αριθμός των εκατόχρονων και άνω στην Ιαπωνία έχει ξεπεράσει τους 100.000 για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 15/9 το υπουργείο Υγείας στη χώρα όπου ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό.

Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, πίσω από το Μονακό, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η πιο πρόσφατη κυβερνητική έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα της διεθνούς ημέρας των ηλικιωμένων, δείχνει ότι ο αριθμός των Ιαπώνων ηλικίας 100 ετών και άνω ανερχόταν σε 107.677 την 1η Σεπτεμβρίου.

Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων ξεπερνά το όριο των 100.000 αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές για αυτό το 1963.Το 90% είναι γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το μέγεθος της ηλικιακής μερίδας αυτής του πληθυσμού, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP σπάει ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά.

Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο υπέδειξαν ότι η γεννητικότητα στην Ιαπωνία υποχώρησε περαιτέρω πέρυσι σε ιστορικό χαμηλό, υπογραμμίζοντας την δημογραφική κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί σειρά προβλημάτων, από τις ελλείψεις εργατικών χεριών και την αύξηση του κόστους για την κοινωνική πρόνοια ως τη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης.