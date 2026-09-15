Τον τρόμο έζησε μια 25χρονη γυναίκα στην Ινδία, όταν τα μακριά μαλλιά της πιάστηκαν στον μηχανισμό μιας ρόδας λούνα παρκ, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε χώρο με παιχνίδια στη Μαχαράστρα της Ινδίας.

Σε βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος φαίνεται η ρόδα να κινείται, όταν ξαφνικά η Μπαλί Μαρότι Ταλικότε αρχίζει να ουρλιάζει από τον πόνο. Τα μαλλιά της έχουν παγιδευτεί στον μηχανισμό και τραβιούνται με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί μεγάλο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής της.

Έντρομοι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Η Ταλίκοτε ήταν μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για το μονοήμερο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιούνταν κοντά σε έναν ναό.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο κατάφεραν να σταματήσουν τη ρόδα και να απομακρύνουν την τραυματισμένη γυναίκα. Η 25χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο στην Πουσάντ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τη New York Post.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των υπαίθριων παιχνιδιών και των λούνα παρκ, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετά σοβαρά ατυχήματα.

Δείτε το βίντεο: