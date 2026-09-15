Πολιτικό τσουνάμι έφεραν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρλανδία. 24 ώρες αργότερα, οι ηγέτες των εθνικιστικών κομμάτων της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ζήτησαν την αυτοδιάθεσή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πόσο εφικτό είναι όμως αυτό; Κατ’ αρχάς και οι τρεις περιοχές έχουν διαφορετικές νομικές βάσεις σύνδεσης με το Λονδίνο.

Το διεθνές δίκαιο δεν παρέχει και στις τρεις περιοχές ένα κοινό μονομερές δικαίωμα αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το βρετανικό συνταγματικό δίκαιο δεν τους παρέχει πανομοιότυπες οδούς προς τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ή την αλλαγή του συνταγματικού τους καθεστώτος. Έχει πολιτική σημασία η κίνησή τους, αλλά δεν παρέχει από μόνη της εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ούτε μεταβάλλει τους νομικούς κανόνες που διέπουν τη συνταγματική αλλαγή. Το δημοψήφισμα του 2014 στη Σκωτία δεν στηρίχθηκε σε εγγενή αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου της περιοχής να αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Προέκυψε από πολιτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Σκωτίας. Βάσει της Συμφωνίας του Εδιμβούργου της 15ης Οκτωβρίου 2012, οι δύο κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να διεξαγάγουν δημοψήφισμα με σαφή νομική βάση, για το οποίο θα νομοθετούσε το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.

Το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι το Κοινοβούλιο της Σκωτίας δεν μπορούσε, βάσει των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του, να νομοθετήσει για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας, επειδή το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφορούσε επιφυλασσόμενα θέματα σχετικά με την Ένωση και το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ουαλία δεν διαθέτει αντίστοιχο μηχανισμό δημοψηφίσματος και η ένωση της Ουαλίας και της Αγγλίας, καθώς και το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελούν επιφυλασσόμενα θέματα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε διαφορετική νομική βάση. Η Συμφωνία του Μπέλφαστ/Μεγάλης Παρασκευής αναγνωρίζει ότι το συνταγματικό της καθεστώς στηρίζεται στην αρχή της συναίνεσης.

Το διεθνές δίκαιο παρέχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, χωρίς όμως να εξαλείφει αυτές τις εσωτερικές νομικές διαφορές. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει τον σεβασμό προς την αρχή των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών ως έναν από τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. Το κοινό άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ορίζει ότι όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό τους καθεστώς.

Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Κόσοβο δεν καθιέρωσε ένα τέτοιο δικαίωμα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 δεν παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, ενώ απέφυγε ρητά να αποφανθεί για το κατά πόσον το διεθνές δίκαιο παρείχε θετικό δικαίωμα απόσχισης.

Η νομική σημασία της χθεσινής πρωτοβουλίας του Κάρντιφ έγκειται στην αντίθεση μεταξύ μιας κοινής πολιτικής αξίωσης και τριών διαφορετικών συνταγματικών θέσεων. Η αυτοδιάθεση, η νομοθετική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και ένα νομικό δικαίωμα απόσχισης αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα. Η νόμιμη συνταγματική αλλαγή παραμένει δυνατή σε κάθε περίπτωση, αλλά η Σκωτία και η Ουαλία εξαρτώνται επί του παρόντος από διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη συνταγματική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει ήδη έναν μηχανισμό βασισμένο στη συναίνεση, ο οποίος διέπει τη δυνατότητα ιρλανδικής ενότητας.

Τα γεγονότα, λένε, διαμορφώνονται για να συμβούν. Το Brexit και η εξωτερική πολιτική του Τραμπ σίγουρα δρομολόγησαν τις σημερινές εξελίξεις.