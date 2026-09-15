Ακόμα ένα «χτύπημα» στο κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή, κατάφερε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καταργώντας όρια στις εκπομπές ρύπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Το μέτρο ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της συνόδου των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον (Τέξας, νότια) και «ενταφιάζει» όχι μόνο τους κανόνες για την απανθρακοποίηση, που υιοθετήθηκαν το 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, αλλά πάει ακόμη πιο μακριά, εμποδίζοντας κάθε μελλοντική ρύθμιση στο πεδίο αυτό.

Ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη στις ΗΠΑ, ιστορικά τη χώρα που έχει μολύνει περισσότερο την ατμόσφαιρα.

«Για πάνω από 15 χρόνια, οι κυβερνήσεις (των δημοκρατικών πρώην προέδρων Μπαράκ) Ομπάμα και (Τζο) Μπάιντεν διεξήγαγαν πόλεμο εναντίον του άνθρακα για να καταστρέψουν μια πηγή ενέργειας αξιόπιστη και φθηνή», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήρθε να προστατεύσει τον αμερικανικό ενεργειακό τομέα και να διασφαλίσει πως τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να έχουν ρεύμα με προσιτό κόστος», πρόσθεσε.

Η απορρύθμιση –που καταγγέλλουν οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος– ανακοινώθηκε ενώ η χώρα γνώρισε το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της και είναι αντιμέτωπη με τεράστιου εύρους ξηρασία.

Παράλληλα, η ζήτηση για ηλεκτρισμό εκρήγνυται στις ΗΠΑ, ιδίως με την ανάπτυξη της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), που έχει ανάγκη ιδιαίτερα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων.

«Αγαλλίαση»

Η αμερικανική κυβέρνηση «μεγεθύνει τα κέρδη της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας με την καύση ορυκτών καυσίμων και παραμερίζει εντελώς την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού», τόνισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρέιτσελ Κλίτους, της Union of Concerned Scientists, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η EPA έχει αποκηρύξει εντελώς την αποστολή της και το κάνει με άγριο τρόπο. Το λέει με αγαλλίαση», πρόσθεσε.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, η EPA διαβεβαίωσε πως η απόφαση αφορά μόνο τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι έλεγχοί της θα συνεχιστούν όσον αφορά τις εκπομπές άλλων ουσιών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, είχε αναγγείλει από το καλοκαίρι του 2025 την πρόθεσή της να προχωρήσει στην άρση των ορίων για τις εκπομπές ρύπων, επιχειρηματολογώντας ότι ήταν υπερβολικά δαπανηρές και εμπόδιζαν αυτή που θεωρεί ενεργειακή ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Πάνω από 200 γιατροί και ειδικοί απηύθυναν επιστολή στον επικεφαλής της EPA, εκφράζοντας την «έντονη ανησυχία» τους για αυτό το «δώρο σε αυτούς που ρυπαίνουν».

«Δικαστήρια»

Η Μέρεντιθ Χάνκινς, νομικός στην οικολογική οργάνωση NRDC, τόνισε χθες πως βλέπει «αντιφάσεις» στο σκεπτικό τα κυβέρνησης και πρόσθεσε πως «ανυπομονώ να τους αντιμετωπίσω στα δικαστήρια».

Άλλες οργανώσεις έχουν επίσης καταστήσει σαφές πως έχουν σκοπό να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Η EPA έκρινε ότι οι στόχοι για τις μειώσεις των εκπομπών που είχαν τεθεί με τον νόμο Clean Air Act της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ήταν αδύνατο να τηρηθούν.

Πρόβαλε το επιχείρημα ότι δεν έχει την εντολή να ρυθμίζει τις εκπομπές αερίων που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Αλλά ακόμη κι αν την είχε, τα μέτρα στον τομέα δεν θα επέτρεπαν αποτελεσματικό αγώνα για τον περιορισμό της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε η EPA.

Ο αμερικανικός ενεργειακός τομέας πάντως είναι από τους κυριότερους παράγοντες ως προς την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Αν αντιμετωπιζόταν ως χώρα, θα ήταν αυτή που βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως ως προς τη μόλυνση, συμπέραινε το 2025 ανάλυση του Institute for Policy Integrity.

Την ίδια χρονιά, τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια που έκαιγαν φυσικό αέριο εισέφεραν το 41% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ και αυτά που έκαιγαν άνθρακα 17%, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA).

Μέγας υπέρμαχος του πετρελαίου και του άνθρακα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο υπαναχωρεί από δεσμεύσεις των ΗΠΑ όσον αφορά το κλίμα, με σημαντικότερη την απόφασή του να αποσύρει ξανά τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως από τη συμφωνία του Παρισιού (2015) και να καταργήσει πολλούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στις αρχές του 2026, ο ρεπουμπλικάνος πήγε ακόμη πιο μακριά, αναιρώντας κείμενο που αποτελούσε τη βάση του αγώνα εναντίον των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, εξέλιξη που προκάλεσε κατακραυγή από επιστήμονες και υπερασπιστές του περιβάλλοντος.