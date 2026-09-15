Η σειρά επιθέσεων που εξαπέλυσε το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη νότια Σαουδική Αραβία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άμαχοι, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 15/9 εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Η «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι» εξαπέλυσε «επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών και αμάχων στις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τάιφ με αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και drones», με αποτέλεσμα να «υποστούν ελαφριάς ως μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς δεκατρείς άμαχοι» και «ζημιές επτά κατοικίες και δυο οχήματα», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, ο συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.