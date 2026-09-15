Σε επιφυλακή τέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης η Πολωνία, καθώς η νέα ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας οδήγησε τη Βαρσοβία στην ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας του εναέριου χώρου της.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινητοποίησαν στρατιωτικά αεροσκάφη και έθεσαν σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες αεροπορικές διαδικασίες, με φόντο τη δραστηριότητα των ρωσικών drones στην Ουκρανία.

Προληπτική κινητοποίηση της πολωνικής αεράμυνας

Όπως γνωστοποίησε η στρατιωτική διοίκηση της χώρας, αεροσκάφη τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα και πραγματοποιήθηκαν επιχειρησιακές ενέργειες στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Βαρσοβία διευκρίνισε ότι τα μέτρα έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχόμενου κινδύνου για την ασφάλεια της χώρας, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια.