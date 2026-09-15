Νέους περιορισμούς στην κίνηση των πλοίων ετοιμάζεται να επιβάλει η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία της. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο αριθμός των επιτρεπόμενων διελεύσεων αναμένεται να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, έπειτα από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέσα στον τρέχοντα μήνα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η αρχή εξήγησε πως προβλέπει πλέον να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των πλοίων που εξασφαλίζουν την άδεια να διασχίσουν τη Διώρυγα σε «κατά μέσον όρο 29,5» το προσεχές οικονομικό έτος της, που τυπικά αρχίζει τον Οκτώβριο, στο σχέδιο προϋπολογισμού που υπέβαλε στο παναμαϊκό κοινοβούλιο.

Η αρχή της Διώρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του μήνα. Από σήμερα, θα υπάρξει περαιτέρω μείωσή τους, στις 32.