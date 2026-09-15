Σκηνές που προκαλούν τρόμο κατέγραψαν κάμερες αστυνομικών και drone στη Φλόριντα, όταν ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, προσπάθησε να διαφύγει μέσα από βαλτώδη περιοχή έχοντας μαζί του τα δύο μικρά παιδιά του.

Ο Άιζακ Κίνσεϊ φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πινακίδα που απαγόρευε την κυκλοφορία και στη συνέχεια να εισήλθε σε εργοτάξιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λέικλαντ, εγκατέλειψε το όχημα και άρχισε να απομακρύνεται πεζός, παίρνοντας μαζί του το 2 ετών παιδί του και το μόλις 10 μηνών βρέφος.

A suspected drunk driver took police on a wild chase through a Florida construction site before fleeing into a swamp with his two babies in his arms.



Fox News' @Danamariemctv reports officers spotted two car seats inside the vehicle before tracking 27-year-old Isaac Kinsey… pic.twitter.com/LD5owKKhED — Fox News (@FoxNews) September 14, 2026

Τα παιδικά καθίσματα που κινητοποίησαν τους αστυνομικούς

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του τροχαίου, εντόπισαν μέσα στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο δύο παιδικά καθίσματα. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού και των παιδιών, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων drone για να ερευνήσουν τη δύσβατη περιοχή.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν δείχνουν τον 27χρονο να κινείται μέσα στο σκοτάδι σε δασώδη και βαλτώδη έκταση, κρατώντας τα παιδιά. Λόγω του δύσκολου εδάφους έχανε επανειλημμένα την ισορροπία του και έπεφτε, με αποτέλεσμα τόσο το βρέφος όσο και το 2χρονο να καταλήξουν σε στάσιμα νερά. Στην ευρύτερη περιοχή είναι γνωστό ότι ζουν αλιγάτορες.

He wrecked drunk with two babies in the car, then used those babies as cover while he ran into a Polk County swamp.



Isaac Kinsey is 27 and a horrible father . Wednesday before dawn. Highway 33 at North Combee Road in Lakeland. He blew through a road closure sign and sandbags,… pic.twitter.com/yIcGUlkETh — Arkadalo® (@Arkadalo) September 13, 2026

«Δώσε μου το μωρό!»

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν τον 27χρονο μέσα στον βάλτο και να απομακρύνουν με ασφάλεια τα δύο παιδιά.

«Πού είσαι; Έλα προς τα εδώ, έλα προς τα εδώ!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους αστυνομικούς, φωτίζοντας την περιοχή με φακό.

Λίγο αργότερα, όταν έφτασε κοντά στον Κίνσεϊ, ακούγεται να του λέει: «Δώσε μου το μωρό! Δώσε μου το μωρό τώρα!», προτού πάρει στην αγκαλιά του ένα από τα παιδιά, το οποίο έκλαιγε.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τα τραύματά τους. Σε νοσοκομείο διακομίστηκε και ο πατέρας τους.

Παραδέχθηκε ότι είχε πιει, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Κίνσεϊ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν συνέβη το τροχαίο. Φέρεται επίσης να τους είπε ότι οδηγούσε ενώ η άδεια οδήγησής του είχε ανασταλεί.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν συνολικά οκτώ κατηγορίες για πλημμελήματα και τρεις για κακουργήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες για αμελή κακοποίηση παιδιού με πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης.

Η αστυνομία του Λέικλαντ επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν τόσο το drone όσο και η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών στον εντοπισμό της οικογένειας μέσα στο σκοτάδι.

«Αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει στην απώλεια δύο αθώων ζωών. Η άμεση ανάπτυξη της τεχνολογίας drone της αστυνομίας του Λέικλαντ, μαζί με την επιμονή και την ομαδική δουλειά των αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν, βοήθησαν στον εντοπισμό των παιδιών σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον και στην παροχή της φροντίδας που χρειάζονταν», ανέφερε η αστυνομία.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Είμαστε ευγνώμονες που αυτά τα παιδιά επέζησαν και υπερήφανοι για τους αστυνομικούς, οι ενέργειες των οποίων βοήθησαν να αποτραπεί μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία».