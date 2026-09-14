Νέα τροπή παίρνει το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε συναγερμό τις πρώτες ώρες της Τρίτης στη Λιθουανία και οδήγησε στην κινητοποίηση μαχητικών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Γκιτάνας Ναουσέντα, οι προειδοποιήσεις που ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή συνδέονταν πράγματι με την παρουσία drone και όχι με λανθασμένη ένδειξη των συστημάτων επιτήρησης. Μάλιστα, κατά τον ίδιο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν πιθανότατα ρωσικής προέλευσης.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Μαχητικά του ΝΑΤΟ προχώρησαν στην κατάρριψη

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απογειώθηκαν μαχητικά που βρίσκονται στη Βαλτική στο πλαίσιο της αποστολής Baltic Air Policing του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε ο Λιθουανός πρόεδρος, τα συμμαχικά αεροσκάφη εντόπισαν το drone και τελικά το κατέρριψαν.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τον Ναουσέντα, είναι η πρώτη φορά που μαχητικά του ΝΑΤΟ τα οποία εκτελούν αποστολή εναέριας αστυνόμευσης στη Βαλτική προχωρούν σε κατάρριψη drone πάνω από τη Λιθουανία.

Είχε προηγηθεί κινητοποίηση κοντά στο Βίλνιους

Νωρίτερα, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας είχε γνωστοποιήσει ότι μαχητικά του ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκαν έπειτα από ενδείξεις για πιθανή παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή κοντά στο Βίλνιους.

Αρχικά δεν είχαν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την προέλευση του αντικειμένου. Οι νεότερες δηλώσεις του Γκιτάνας Ναουσέντα επιβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι επρόκειτο για drone, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε, πιθανότατα ήταν ρωσικό.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης επιφυλακής στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με τις χώρες της Βαλτικής να παρακολουθούν στενά τον εναέριο χώρο τους για ενδεχόμενες παραβιάσεις και περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.