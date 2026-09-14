Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 15/09 στη Λιθουανία, όταν ενδείξεις για πιθανή παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Βίλνιους προκάλεσαν την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αεράμυνας.

Όπως γνωστοποίησε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση μετά τον εντοπισμό του ύποπτου ίχνους κοντά στη λιθουανική πρωτεύουσα.

Σε επιφυλακή οι λιθουανικές Αρχές

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση του αντικειμένου, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο πράγματι για drone. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ η κινητοποίηση των συμμαχικών αεροσκαφών έγινε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή απειλή.

Δεύτερος συναγερμός μέσα σε λίγες ημέρες

Το νέο περιστατικό καταγράφεται μόλις δύο ημέρες μετά από διαφορετικό συναγερμό στην περιοχή του Βίλνιους. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου είχε ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου της πόλης και είχε κινητοποιηθεί μαχητικό του ΝΑΤΟ εξαιτίας ύποπτων ενδείξεων στα ραντάρ.

Στην περίπτωση εκείνη, η έρευνα έδειξε τελικά ότι δεν υπήρχε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς το ίχνος που είχε προκαλέσει την κινητοποίηση προερχόταν από σμήνος πουλιών.

Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες παρακολουθούν στενά τον εναέριο χώρο τους λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και των επανειλημμένων περιστατικών με ύποπτα εναέρια αντικείμενα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.