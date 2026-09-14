Μια συγκλονιστική υπόθεση με θύμα ένα βρέφος μόλις τριών μηνών ερευνούν οι αρχές στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου μία 42χρονη νοσηλεύτρια συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά κακοποίηση ανηλίκου που οδήγησε στον θάνατο του γιου της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου στο Λέικλαντ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η Τζέσικα Βλάσακ κάλεσε το 911 και ανέφερε ότι ο τριών μηνών γιος της, Όγκουστ Λάιονελ, δεν ανταποκρινόταν.

Διασώστες έφτασαν άμεσα στο σπίτι και μετέφεραν το βρέφος εσπευσμένα στο νοσοκομείο Orlando Health Medical. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τι υποστήριξε η 42χρονη στους αστυνομικούς

Στην αρχική της κατάθεση, η Βλάσακ φέρεται να υποστήριξε ότι αποκοιμήθηκε κατά λάθος ενώ το μωρό βρισκόταν στο κρεβάτι και πως, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι δεν κινούνταν και δεν ανέπνεε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, η εικόνα που παρουσίαζε το βρέφος δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα, καθώς στο κεφάλι του εντοπίστηκαν εκδορές και μώλωπες.

Οι έρευνες πήραν διαφορετική τροπή μετά και την κατάθεση του πατέρα του παιδιού, Κουίντον Ροζάριο.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η 42χρονη «γίνεται βίαιη» όταν καταναλώνει αλκοόλ, ενώ υποστήριξε ότι εκείνη είχε αγοράσει αλκοολούχα ποτά την ημέρα που σημειώθηκε η τραγωδία.

Το μήνυμα: «Νομίζω ότι σκότωσα τον γιο μας»

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα θεωρείται ένα μήνυμα που, σύμφωνα με τον πατέρα, του έστειλε η Βλάσακ το ίδιο βράδυ.

Σε αυτό φέρεται να έγραφε: «Νομίζω ότι σκότωσα τον γιο μας».

Το μήνυμα παραδόθηκε στις αρχές και περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η 42χρονη συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Πολκ, κατηγορείται για βαριά κακοποίηση ανηλίκου, η οποία φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του τριών μηνών αγοριού που βρισκόταν υπό τη φροντίδα της.

Τι έδειξε η νεκροψία για τα τραύματα του βρέφους

Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη νεκροψία-νεκροτομή, καθώς διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε υποστεί υποσκληρίδιο αιμάτωμα στην περιοχή του κρανίου.

Ο ιατροδικαστής φέρεται επίσης να εντόπισε τρεις διαφορετικούς τραυματισμούς στο κεφάλι του παιδιού.

Ένας από αυτούς παρουσίαζε, σύμφωνα με την έκθεση, χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε χτύπημα από ένα μικρό αντικείμενο τετράγωνου σχήματος.

Το συγκεκριμένο εύρημα οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να συνδέεται με διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε η 42χρονη κατά τη σύλληψή της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παιδί ενδέχεται να δέχθηκε χτυπήματα με μεγάλη δύναμη, ωστόσο η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η Τζέσικα Βλάσακ παραμένει υπό κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κομητείας Πολκ, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους συνεχίζονται.