«Χρυσός» από το δάπεδο μέχρι την οροφή

Μια πρώτη ματιά στο πώς οραματίζεται το εσωτερικό της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές ψηφιακές απεικονίσεις ενός χώρου όπου κυριαρχούν το λευκό, το χρυσό, τα κρύσταλλα και η μνημειακή αρχιτεκτονική.

Οι εικόνες που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social δείχνουν έναν τεράστιο χώρο με γυαλιστερά δάπεδα, επιχρυσωμένες διακοσμήσεις, κορινθιακούς κίονες, περίτεχνες οροφές και μεγάλους κρυστάλλινους πολυελαίους. Σε μία από τις απεικονίσεις διακρίνεται και ένας μακρύς, εντυπωσιακός διάδρομος που οδηγεί στους κύριους χώρους της νέας πτέρυγας.

Πρόκειται, ωστόσο, για renders και όχι για φωτογραφίες του ολοκληρωμένου έργου. Η κατασκευή συνεχίζεται.

«Οι πρώτες απεικονίσεις του εσωτερικού της υπέροχης νέας Αίθουσας Χορού στον Λευκό Οίκο. Εξαιρετικά ακριβή, αλλά χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο — εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του το βράδυ της Κυριακής.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε το έργο «τη μεγαλύτερη αίθουσα του είδους της οπουδήποτε στον κόσμο», επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί δώρο του ίδιου και άλλων Αμερικανών δωρητών προς τις ΗΠΑ.

Ένα έργο 90.000 τετραγωνικών ποδιών στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας

Η νέα πτέρυγα κατασκευάζεται στο σημείο όπου βρισκόταν η ιστορική East Wing, η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία κατεδαφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Το συνολικό συγκρότημα σχεδιάζεται να έχει έκταση περίπου 90.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή σχεδόν 8.400 τετραγωνικών μέτρων. Η αρχική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για χώρο 650 καθήμενων, όμως ο σχεδιασμός εξελίχθηκε και ο αρχιτέκτονας Shalom Baranes έχει αναφέρει ότι η ίδια η αίθουσα θα μπορεί να υποδεχθεί περίπου 1.000 καλεσμένους σε καθιστό δείπνο.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο Λευκός Οίκος χρειάζεται έναν μόνιμο μεγάλο χώρο εκδηλώσεων. Μέχρι σήμερα, για ορισμένα μεγάλα επίσημα δείπνα και δεξιώσεις χρησιμοποιούνται προσωρινές κατασκευές στον εξωτερικό χώρο, καθώς η East Room έχει σαφώς μικρότερη χωρητικότητα.

Η νέα αίθουσα αποτελεί, ουσιαστικά, τη μεγαλύτερη επέμβαση στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου εδώ και δεκαετίες.

«Χρυσός» από το δάπεδο μέχρι την οροφή

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τραμπ αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες για την αισθητική που επέλεξε.

Το εσωτερικό παραπέμπει σε νεοκλασικό παλάτι: λευκές επιφάνειες με έντονα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία, πανύψηλοι κίονες, συμμετρικά σχέδια στις οροφές, τεράστιοι πολυέλαιοι και λαμπερά δάπεδα.

Η αισθητική έχει ήδη συγκριθεί με εκείνη των πολυτελών ακινήτων του Τραμπ και ιδιαίτερα με το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όπου ο ίδιος έχει δημιουργήσει επίσης μία μεγάλη, ιδιαίτερα διακοσμημένη αίθουσα χορού.

Οι νέες εικόνες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ προβάλλει όλο και περισσότερο τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στον Λευκό Οίκο. Σε άλλη ανάρτησή του αυτό το Σαββατοκύριακο υποστήριξε ότι το κτίριο βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση όταν επέστρεψε στην προεδρία και κατηγόρησε προκατόχους του ότι δεν το είχαν συντηρήσει επαρκώς.

Ο Τραμπ λέει «κανένα κόστος για τους φορολογούμενους» – Άλλα δείχνουν έγγραφα που είδε η Washington Post

Το πλέον αμφιλεγόμενο ζήτημα παραμένει το κόστος.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι η κατασκευή χρηματοδοτείται από τον ίδιο και από ιδιώτες δωρητές και ότι δεν επιβαρύνει τον Αμερικανό φορολογούμενο.

Η εικόνα που έχει προκύψει από ανεξάρτητες έρευνες είναι πιο περίπλοκη.

Η Washington Post αποκάλυψε τον Ιούνιο εσωτερική εκτίμηση του εργολάβου Clark Construction, σύμφωνα με την οποία το συνολικό κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στα 600 εκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό τμήμα να συνδέεται με δημόσιες δαπάνες. Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση καλύπτει την αίθουσα και ότι κρατικά κονδύλια αφορούν ζητήματα ασφαλείας.

Amazon, Apple, Google, Meta και άλλοι μεταξύ των δωρητών

Η χρηματοδότηση έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: ανάμεσα στους γνωστούς δωρητές βρίσκονται ορισμένες από τις ισχυρότερες εταιρείες των ΗΠΑ.

Η λίστα που έχει γίνει γνωστή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Coinbase, Palantir και Lockheed Martin, καθώς και εύπορους επιχειρηματίες και οικογένειες.

Η οργάνωση Public Citizen υποστήριξε σε έκθεσή της ότι 14 από τους 27 εταιρικούς δωρητές που είχε εξετάσει είχαν εξασφαλίσει νέες ή αυξημένες ομοσπονδιακές συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Η έκθεση έχει τροφοδοτήσει επικρίσεις περί πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, χωρίς αυτό να σημαίνει από μόνο του ότι οι δωρεές συνδέονται αιτιωδώς με τις συμβάσεις.

Με τις τελευταίες εικόνες, ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει σαφές ότι θέλει η αίθουσα να αποτελέσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά αποτυπώματα της δεύτερης θητείας του: έναν τεράστιο, κατάλευκο και χρυσοποίκιλτο χώρο, σχεδιασμένο για κρατικά δείπνα, διπλωματικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις εκατοντάδων προσκεκλημένων.

Το αν τελικά θα αποδειχθεί και «χωρίς κανένα κόστος για τον φορολογούμενο», όπως επιμένει ο ίδιος, παραμένει ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης γύρω από το έργο.