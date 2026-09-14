Σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στρατιωτικής ενίσχυσης των τελευταίων ετών προχωρά η Γερμανία, η οποία ετοιμάζεται να διαθέσει σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ για την απόκτηση αμερικανικών πυραύλων cruise Tomahawk και κινητών εκτοξευτών Typhon.

Η σχεδιαζόμενη αγορά αλλάζει ουσιαστικά τις δυνατότητες της Bundeswehr, καθώς θα δώσει στο Βερολίνο τη δυνατότητα να πλήττει στρατιωτικούς στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από επίγειες πλατφόρμες.

Πίσω από την επιλογή βρίσκεται ένα σαφές στρατηγικό μήνυμα: η Γερμανία θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το κενό που διαθέτει στα όπλα μεγάλου βεληνεκούς και να ενισχύσει την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η προμήθεια του αμερικανικού συστήματος Typhon με Tomahawk παραμένει στον σχεδιασμό της χώρας.

Η ίδια η Bundeswehr έχει ανακοινώσει επισήμως ότι ενδιαφέρεται για την απόκτησή τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει πρόθυμη να καταστήσει δυνατή την πώληση.

Οι Tomahawk αλλάζουν τα δεδομένα για τη Bundeswehr

Για τη Γερμανία, η σημασία της αγοράς ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των πυραύλων που τελικά θα αποκτηθούν.

Το Typhon είναι κινητό επίγειο σύστημα του αμερικανικού στρατού και μπορεί να εκτοξεύει, μεταξύ άλλων, πυραύλους cruise Tomahawk.

Οι Tomahawk διαθέτουν βεληνεκές που, ανάλογα με την έκδοση και τον σχεδιασμό αποστολής, επιτρέπει πλήγματα σε αποστάσεις περίπου 2.000 χιλιομέτρων και άνω.

Σε παλαιότερες γερμανικές αναλύσεις για την ανάπτυξη αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς είχε αναφερθεί δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις έως περίπου 2.500 χιλιομέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι από ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσαν να τεθούν στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, κέντρα διοίκησης, αποθήκες πυρομαχικών και σημεία εκτόξευσης πολύ βαθιά πίσω από τις γραμμές ενός αντιπάλου.

Το μήνυμα προς τη Μόσχα

Η γερμανική στρατιωτική ηγεσία δεν κρύβει ότι το βασικό σκεπτικό πίσω από τέτοια όπλα είναι η αποτροπή.

Η δυνατότητα να καταστραφεί όχι απλώς ένας εισερχόμενος πύραυλος αλλά και το σημείο από το οποίο εκτοξεύτηκε αποτελεί κρίσιμο στοιχείο μιας σύγχρονης στρατηγικής άμυνας.

Η Bundeswehr περιγράφει την ικανότητα αυτή ως «Deep Precision Strike»: δυνατότητα ακριβούς πλήγματος στόχων βαθιά στο εχθρικό έδαφος.

Όπως εξηγεί το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, ένας πιθανός αντίπαλος πρέπει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση επίθεσης δεν θα είναι ασφαλή ούτε τα κέντρα διοίκησής του ούτε τα στρατιωτικά αεροδρόμια ή οι εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων.

Η Γερμανία καλύπτει ένα τεράστιο στρατιωτικό κενό

Το Βερολίνο διαθέτει σήμερα τον αεροεκτοξευόμενο πύραυλο cruise Taurus, όμως δεν έχει αντίστοιχη επίγεια δυνατότητα πλήγματος τέτοιας εμβέλειας.

Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρεί να καλύψει το Typhon.

Παράλληλα, Γερμανία και Βρετανία εργάζονται για την ανάπτυξη νέου ευρωπαϊκού όπλου μεγάλης εμβέλειας, ενώ το Βερολίνο αναζητεί και πρόσθετες λύσεις προκειμένου να δημιουργήσει μεγαλύτερο απόθεμα πυραύλων.

Η πίεση έχει αυξηθεί αισθητά καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες και να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η αμερικανική εταιρεία Covenant σκοπεύει να παράγει τον νέο πύραυλο Anthem στη Γερμανία από το 2027, με τη Bundeswehr να βρίσκεται ήδη σε επαφές για το συγκεκριμένο όπλο.

Από τη συμφωνία Μπάιντεν – Σολτς στη νέα εποχή Μερτς

Η ιστορία των Tomahawk στη Γερμανία ξεκίνησε ουσιαστικά το 2024.

Τότε, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς είχαν συμφωνήσει να αρχίσουν από το 2026 περιοδικές αναπτύξεις αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

Το αρχικό πακέτο περιλάμβανε SM-6, Tomahawk και μελλοντικά υπερηχητικά όπλα.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τα σχέδια περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη δημιούργησαν νέα αβεβαιότητα.

Τον Μάιο του 2026, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνιζε ότι δεν είχε υπάρξει «οριστική ακύρωση» της αμερικανικής ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας όμως ότι είχε δημιουργηθεί σοβαρό ερωτηματικό γύρω από το σχέδιο.

Η απάντηση του Βερολίνου είναι πλέον ξεκάθαρη: αντί να περιμένει αποκλειστικά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, επιδιώκει να αποκτήσει τα ίδια συστήματα για τις δικές του Ένοπλες Δυνάμεις.

Το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε το καλοκαίρι του 2026.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει στη Γερμανία να προχωρήσει προς την αγορά Tomahawk και επίγειων εκτοξευτών Typhon.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την αμερικανική απόφαση ισχυρό μήνυμα διατλαντικής συνεργασίας.

Η θετική απάντηση της Ουάσινγκτον ακολούθησε το επίσημο γερμανικό αίτημα ενδιαφέροντος προς το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο η αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για να προχωρήσει, απαιτούνται οι τελικές αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης και, κυρίως, η έγκριση της Bundestag, καθώς πρόκειται για πρόγραμμα τεράστιου οικονομικού και στρατηγικού μεγέθους.

Στο τραπέζι 3,4 δισ. ευρώ

Η τρέχουσα εκτίμηση του γερμανικού υπουργείου Άμυνας τοποθετεί το κόστος της ευρύτερης προμήθειας κοντά στα 3,4 δισ. ευρώ.

Το ποσό αναμένεται να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του γερμανικού προϋπολογισμού για το 2027.

Δεν πρόκειται, πάντως, για οριστική τιμή.

Το κόστος μπορεί να μεταβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να καθοριστεί η ακριβής σύνθεση της αγοράς και να δοθεί η τελική κοινοβουλευτική έγκριση.

Το Βερολίνο θέλει «γερμανικό χέρι» στους Tomahawk

Η άλλη μεγάλη συζήτηση αφορά τη βιομηχανία.

Η Γερμανία δεν θέλει να περιοριστεί σε μια απλή αγορά αμερικανικών όπλων.

Στο Βερολίνο εξετάζεται η συμμετοχή γερμανικών εταιρειών στην εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα των Tomahawk, με πιθανές μορφές βιομηχανικής συνεργασίας ή ακόμη και συμπαραγωγής.

Για τη γερμανική κυβέρνηση αυτό θα είχε διπλό όφελος.

Αφενός, ένα μέρος των δισεκατομμυρίων της αγοράς θα επέστρεφε στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Αφετέρου, η Ευρώπη θα αποκτούσε μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία σε μια περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά αποθέματα και οι αμυντικές γραμμές παραγωγής βρίσκονται υπό έντονη πίεση.

Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει πόση τεχνολογία θα είναι πρόθυμη να μοιραστεί η Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τους Tomahawk στρατηγικό οπλικό σύστημα και διατηρούν αυστηρό έλεγχο στην τεχνολογία και στα ευαίσθητα δεδομένα που το συνοδεύουν.

Οι γραμμές παραγωγής πιέζονται

Η παγκόσμια ζήτηση για πυραύλους cruise έχει εκτοξευθεί.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η Raytheon σχεδιάζει μεγάλη αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας των Tomahawk, από περίπου 60-90 πυραύλους ετησίως σε έως και 1.000 τον χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα όπλων μεγάλης εμβέλειας, καθώς εκτιμούν ότι οι σημερινοί αριθμοί δεν επαρκούν για παρατεταμένη σύγκρουση υψηλής έντασης.

Η νέα Γερμανία εξοπλίζεται

Η σχεδιαζόμενη αγορά εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη αλλαγή στη γερμανική αμυντική πολιτική.

Το Βερολίνο αυξάνει θεαματικά τις στρατιωτικές του δαπάνες, επενδύει σε πυρομαχικά, αεράμυνα, drones, νέες ναυτικές μονάδες και όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Για το 2027 η Γερμανία σχεδιάζει αμυντικές δαπάνες περίπου 109 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας ενίσχυσης της στρατιωτικής της ισχύος απέναντι στο νέο περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη.

Οι Tomahawk και το Typhon αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της αλλαγής.

Για δεκαετίες η Γερμανία απέφευγε να εμφανίζεται ως δύναμη που επενδύει σε επιθετικές δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς.

Τώρα προετοιμάζεται να αποκτήσει όπλα που μπορούν να πλήξουν στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Και το μήνυμα προς τη Μόσχα είναι δύσκολο να παρερμηνευθεί:

αν η αποτροπή αποτύχει, η Γερμανία θέλει να μπορεί να χτυπήσει πολύ μακριά από τα σύνορά της.