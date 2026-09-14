Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ρωσία πριν η Ευρώπη αποφασίσει ότι η «υβριδική επίθεση» έχει μετατραπεί σε πραγματική επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ;

Αυτό είναι το ερώτημα που αρχίζει να απασχολεί όλο και πιο έντονα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεων, πληγμάτων σε κρίσιμες υποδομές και άλλων ενεργειών που δυτικές κυβερνήσεις συνδέουν με τη Ρωσία.

Μέσα στη Συμμαχία έχει αρχίσει ανεπίσημα μια εξαιρετικά ευαίσθητη συζήτηση: εάν μια συσσώρευση τέτοιων ενεργειών θα μπορούσε, κάποια στιγμή, να περάσει το κατώφλι του Άρθρου 5, της ρήτρας συλλογικής άμυνας που βρίσκεται στην καρδιά του ΝΑΤΟ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία.

Και πίσω από την επιφυλακτικότητα κρύβεται ένας πολύ συγκεκριμένος φόβος: μια υπερβολικά σκληρή απάντηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για άμεση αντιπαράθεση ΝΑΤΟ – Ρωσίας.

Ρούτε: «Έχουμε όλες τις επιλογές απάντησης»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έστειλε πάντως σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι η Συμμαχία διαθέτει επιλογές αντίδρασης.

Ο Ρούτε έχει τονίσει ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει «όλες τις επιλογές απάντησης» απέναντι στις ρωσικές υβριδικές ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές δεν πρόκειται να γίνουν δημόσια γνωστές.

Παράλληλα, το μήνυμα της Συμμαχίας είναι ότι η πίεση της Ρωσίας δεν θα οδηγήσει σε περιορισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ρούτε είχε χαρακτηρίσει «απερίσκεπτη ρωσική υβριδική επίθεση» το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας και είχε διαβεβαιώσει τη Γερμανία για την πλήρη αλληλεγγύη των συμμάχων.

Η Ευρώπη φοβάται το επόμενο χτύπημα

Η μεγάλη ανησυχία δεν αφορά μόνο όσα έχουν ήδη συμβεί.

Αφορά αυτό που μπορεί να ακολουθήσει.

Μέχρι σήμερα, αρκετές από τις πιο σοβαρές επιχειρήσεις που ευρωπαϊκές αρχές αποδίδουν ή συνδέουν με τη Ρωσία έχουν είτε αποτραπεί είτε δεν έχουν προκαλέσει μαζικές ανθρώπινες απώλειες.

Όμως οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν πλέον ένα πολύ πιο σκοτεινό σενάριο: μια επιτυχημένη επιχείρηση σαμποτάζ με νεκρούς.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η πολιτική πίεση προς τις κυβερνήσεις για άμεση και σκληρή αντίδραση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Η ΕΕ περιγράφει ήδη ως τμήμα του σημερινού υβριδικού πεδίου απειλών τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές, τις εμπρηστικές συσκευές σε αεροσκάφη, τις ζημιές σε υποθαλάσσιες υποδομές, τις παραβιάσεις εναέριου χώρου και άλλες επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης.

Πότε μια «υβριδική επίθεση» γίνεται επίθεση στο ΝΑΤΟ;

Εδώ βρίσκεται το πιο επικίνδυνο σημείο της συζήτησης.

Το Άρθρο 5 προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η έννοια της «ένοπλης επίθεσης», όμως, δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε μια παραδοσιακή εισβολή με στρατό, άρματα μάχης και πυραύλους.

Το ίδιο το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές επιθέσεις μπορούν, ανάλογα με τις περιστάσεις, να θεωρηθούν ένοπλη επίθεση και να οδηγήσουν στην εφαρμογή του Άρθρου 5.

Η απόφαση λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Και αυτό ακριβώς το «κατά περίπτωση» δημιουργεί τη γκρίζα ζώνη στην οποία φαίνεται να εξελίσσεται σήμερα η αντιπαράθεση.

Σενάριο για συσσωρευτικές επιθέσεις

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους κόλπους της Συμμαχίας, ορισμένοι σύμμαχοι εξετάζουν εάν θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει μία τεράστια επίθεση, αλλά δεκάδες μικρότερες.

Για παράδειγμα:

σαμποτάζ σε εργοστάσια όπλων, κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, προβλήματα σε υποθαλάσσια καλώδια, δολιοφθορές σε μεταφορικές υποδομές ή επιχειρήσεις με drones.

Καθεμία από αυτές μπορεί μόνη της να βρίσκεται κάτω από το όριο του πολέμου.

Τι γίνεται όμως όταν συνδυάζονται;

Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο η Συμμαχία δεν έχει ακόμη δώσει σαφή δημόσια απάντηση.

Και ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ασάφεια αυτή επιτρέπει στη Μόσχα να δοκιμάζει συνεχώς τα όρια χωρίς να προκαλεί μια ενιαία στρατιωτική απάντηση.

«Είμαστε υπερβολικά διστακτικοί»

Στην Ευρώπη αυξάνονται πάντως οι φωνές που ζητούν πιο επιθετική πολιτική.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται υπερβολικά επιφυλακτικές απέναντι στη Μόσχα.

Η λογική των πιο σκληρών φωνών είναι απλή:

αν κάθε νέα ενέργεια αντιμετωπίζεται με περιορισμένη αντίδραση λόγω φόβου κλιμάκωσης, τότε το Κρεμλίνο έχει κίνητρο να συνεχίσει να μετακινεί τη γραμμή όλο και πιο κοντά σε μια ανοικτή σύγκρουση.

Από την άλλη πλευρά, αρκετές κυβερνήσεις θεωρούν ότι οποιαδήποτε αναφορά στο Άρθρο 5 πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική πολιτική και στρατιωτική βούληση.

Διαφορετικά, μια προειδοποίηση που δεν θα εφαρμοζόταν στην πράξη θα μπορούσε να πλήξει την ίδια την αξιοπιστία της Συμμαχίας.

Ο φόβος της λάθος κίνησης

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο δίλημμα.

Αν το ΝΑΤΟ αντιδράσει πολύ αδύναμα, υπάρχει ο κίνδυνος η Ρωσία να θεωρήσει ότι έχει μεγαλύτερο περιθώριο δράσης.

Αν αντιδράσει υπερβολικά δυναμικά, υπάρχει ο φόβος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων.

Γι’ αυτό και η σημερινή ευρωπαϊκή στρατηγική μοιάζει να κινείται ανάμεσα στην ενίσχυση της αποτροπής και στην προσπάθεια να αποφευχθεί μια ευθεία στρατιωτική αναμέτρηση.

Οχυρώνεται η Ευρώπη

Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση για πολύ μεγαλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών.

Ενεργειακά δίκτυα, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, τηλεπικοινωνίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες όπλων, νοσοκομεία και υποθαλάσσια καλώδια θεωρούνται πλέον μέρος ενός ευρύτερου πεδίου αντιπαράθεσης.

Η συζήτηση αφορά όχι μόνο την προστασία αυτών των υποδομών, αλλά και τη δημιουργία προκαθορισμένων «πακέτων αντίδρασης» ώστε, σε περίπτωση νέου σοβαρού περιστατικού, ΝΑΤΟ και κυβερνήσεις να μη χρειάζονται εβδομάδες για να συμφωνήσουν τι θα κάνουν.

Η λογική είναι ότι η καθυστέρηση λειτουργεί υπέρ εκείνου που επιτίθεται.

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά και οικονομικές απαντήσεις.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι βρίσκονται στα σκαριά περίπου 1.600 νέες καταχωρίσεις προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα.

Η Κάλας έχει επίσης δηλώσει ότι η Ρωσία εξαπολύει ένα κύμα ολοένα πιο «κινητικών» υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, με στόχο, όπως εκτιμά η ίδια, να εκφοβίσει τις ευρωπαϊκές χώρες και να τις απομακρύνει από την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η γραμμή που κανείς δεν θέλει να δει να παραβιάζεται

Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι εάν υπάρχει υβριδικός πόλεμος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν ήδη σειρά τέτοιων ενεργειών ως μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής πίεσης.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πότε αυτή η πίεση θα θεωρηθεί τόσο σοβαρή ώστε να απαιτήσει κάτι περισσότερο από κυρώσεις, συλλήψεις, ενίσχυση της ασφάλειας και διπλωματικές καταγγελίες.

Και εκεί αρχίζει η πιο επικίνδυνη συζήτηση:

Πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ο Πούτιν στο Άρθρο 5 χωρίς να το ενεργοποιήσει;

Για την ώρα, η Ευρώπη επιλέγει ψυχραιμία, ενίσχυση της άμυνας και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Όμως όσο τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος το επόμενο να είναι εκείνο που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.