Ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη τους περιπολία στο Έσσεξ, καθώς οι άνδρες μετανάστες έχουν προκαλέσει ανησυχία στις γυναίκες, οι οποίες φοβούνται πλέον να κυκλοφορήσουν μόνες τους. Το συμβούλιο της κομητείας υπό την ηγεσία του κόμματος Reform προσέλαβε εργολάβους για την επιτήρηση των μεταναστών στους δρόμους του Κόλτσεστερ, του Μπρέιντρι και του Τσέλμσφορντ, με τις πρώτες περιπολίες να ξεκινούν το πρωί.



Οι κάτοικοι στο Κόλτσεστερ αναφέρουν ότι τις ημέρες που αιτούντες άσυλο μεταφέρονται στην πόλη από τη βάση MDP Wethersfield —μια πρώην βάση της RAF στην ύπαιθρο του Έσσεξ— η ατμόσφαιρα αλλάζει δραματικά. Γυναίκες καταγγέλλουν ότι τις εξαναγκάζουν να «καλύπτονται», κορίτσια βιντεοσκοπούνται σε κινητά τηλέφωνα και ομάδες νεαρών ανδρών κατηγορούνται για παρενοχλητικά βλέμματα, σχόλια και εκφοβισμό.



Το κόμμα Reform δήλωσε ότι οι περιπολίες —υπό την ονομασία Επιχείρηση Vanguard— ήρθαν ως «άμεση απάντηση στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ντόπιους κατοίκους, ιδιαίτερα γυναίκες και κορίτσια, για τις συγκεντρώσεις αρρένων μεταναστών στα κέντρα των πόλεων».



Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της βάρδιας, οι φρουροί στο Τσέλμσφορντ διαχειρίζονταν ήδη το πρώτο περιστατικό. Δύο υπάλληλοι κλήθηκαν από ανήσυχους πολίτες που είδαν μια ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων να εισέρχεται σε κατάστημα, πιστεύοντας ότι ήταν μετανάστες.



Η ομάδα μπήκε στο κατάστημα, τους ζήτησε να αποχωρήσουν και τους παρακολουθούσε καθώς απομακρύνονταν.



Επίσης, μίλησαν με πολλούς ντόπιους για τον ρόλο τους. Ορισμένοι κάτοικοι στο Κόλτσεστερ ισχυρίστηκαν ότι η άφιξη των μεταναστών έχει αναγκάσει ορισμένες γυναίκες και οικογένειες να αποφεύγουν εντελώς το κέντρο της πόλης.

Essex Pays for Street Guards So Women Can Use Their Own Town Centres ⁉️



Essex County Council is now paying private security to patrol Braintree, Colchester and Chelmsford because local women don’t feel safe around groups of men bussed in from Wethersfield.



Not a slogan. Actual… pic.twitter.com/XbHnW75PNf — Olly Parramore 🇬🇧 (@OllyParramore) September 14, 2026

Η Elena Sokolova, 38 ετών, δήλωσε στη Daily Mail: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν εντάσσονται στην κοινωνία. Είμαι μετανάστρια και εντάχθηκα στον βρετανικό τρόπο ζωής. Οι άνδρες κάνουν σχόλια για τις γυναίκες, λένε ότι πρέπει να ντύνονται πιο συντηρητικά και να καλύπτονται. Βιντεοσκοπούν τα κορίτσια στην πόλη. Είναι τρομερό, πραγματικά ανησυχητικό. Η στάση τους είναι εντελώς διαφορετική. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να ενταχθούν στον βρετανικό τρόπο ζωής. Αυτό έπρεπε να κάνω κι εγώ. Αλλά αυτοί έχουν τη δική τους κουλτούρα».



Οι ντόπιοι στο Τσέλμσφορντ δήλωσαν «ανακουφισμένοι» και «ενθουσιασμένοι» με το σχέδιο. Ο John Howes, που ζει κοντά, είπε ότι η σύζυγος και η κόρη του φοβούνται πλέον να μπουν στην πόλη.



Ο 66χρονος δήλωσε: «Η γυναίκα μου και η κόρη μου ήρθαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τσέλμσφορντ και δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Ξέρω μια γυναίκα που την ακολούθησε μετανάστης σε όλη την πόλη. Ορισμένοι φοβούνται πραγματικά. Η ατμόσφαιρα του Τσέλμσφορντ έχει αλλάξει εντελώς από τότε που οι μετανάστες μετακόμισαν σε αυτή την πρώην βάση της RAF. Οι άνθρωποι φοβούνται να περπατήσουν μόνοι τους στους δρόμους. Πώς φτάσαμε ως εδώ; Είναι αποτρόπαιο. Ανακουφίστηκα με αυτές τις νέες περιπολίες σε δράση».

Ποια εταιρεία ανέλαβε τις περιπολίες

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται από την εταιρεία My Local Bobby, ιδιοκτησίας του πρώην επιθεωρητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας David McKelvey.

Operation Vanguard has launched in Braintree, Chelmsford and Colchester.



Following concerns about migrants from the Wethersfield asylum centre gathering in these areas, a three-month trial will see six trained security operatives providing a visible presence to reassure… pic.twitter.com/nKVZCIENPZ — Essex County Council (@Essex_CC) September 14, 2026

Ο McKelvey δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνεργασία, προσθέτοντας: «Αυτό έχει να κάνει με το να κάνουμε τους ανθρώπους πιο ασφαλείς και να τους κάνουμε να νιώθουν πιο ασφαλείς. Οι περιπολίες παρέχουν καθησυχασμό. Έχουμε ομάδες σε όλη τη χώρα και αυτή είναι η τελευταία περιπολία που διαθέτουμε».

Η οργή των κατοίκων για την έλλειψη ενσωμάτωσης

Η Mary Sage, 70 ετών, ζει στο Κόλτσεστερ εδώ και 30 χρόνια και πιστεύει ότι όσοι έρχονται στη Βρετανία πρέπει να ενταχθούν περισσότερο.



Η ίδια δήλωσε: «Νομίζω ότι, ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, αν δεν έχεις ζήσει σε μια περιοχή για τρία χρόνια, δεν πρέπει να παίρνεις σπίτι ακόμα. Το συναίσθημά μου για όλα αυτά είναι, πότε θα σταματήσει όλο αυτό; Για τους μετανάστες, τι πρόκειται να κάνουν; Το να τους αφήνουν σε μια πόλη σημαίνει ότι απλά θα συχνάζουν εδώ σε μεγάλες ομάδες. Τι θα κάνουν όλη μέρα; Αν πιστέψεις κάποιους, σύντομα θα έχουμε έναν γιατρό για κάθε άτομο στο Κόλτσεστερ με την ποσότητα των μεταναστών που έρχονται εδώ».

The city where women are ordered to 'cover up' by migrants: Asylum seekers from RAF base bring fear to Essex community as Reform hires private security guards to patrol 'no go' zones https://t.co/ETJ0fGybVe — Daily Mail (@DailyMail) September 14, 2026

Ο υπάλληλος καταστήματος Rebar Puladi, 24 ετών, πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση.

Ο ίδιος είπε: «Δεν βλέπουμε την αστυνομία πολύ συχνά. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Η πόλη δεν έχει την κίνηση που είχε. Πιστεύω ότι ο κόσμος αποτρέπεται από το να την επισκεφθεί».



Ο Alec Hillyard, 85 ετών, που ζει στο Κόλτσεστερ όλη του τη ζωή, πιστεύει επίσης ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί. Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι υπέρ της μετανάστευσης, αρκεί όταν έρχονται εδώ να μπορούν να πάνε για δουλειά. Θα έπρεπε να μαθαίνουν δεξιότητες. Η πόλη είναι πιο άδεια από ό,τι ήταν. Και υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία θα έπρεπε να δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Έχουμε φοβερές λακκούβες για αρχή».



Οι ανησυχίες τους έρχονται καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αυξήσει τη χωρητικότητα του Wethersfield. Ο Harris κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεταφέρει τις συνέπειες της πολιτικής ασύλου στις κοινότητες του Έσσεξ, υποστηρίζοντας ότι ενώ τα ξενοδοχεία κλείνουν, οι αιτούντες άσυλο συγκεντρώνονται σε χώρους όπως το Wethersfield και μεταφέρονται σε γειτονικές πόλεις, σύμφωνα με άρθρο της Daily Mail.