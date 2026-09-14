Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύπτεται στη Βρετανία, με έναν άνδρα περίπου 60 ετών να παραδέχεται ενώπιον δικαστηρίου ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο άνδρας, από την περιοχή του Στόκπορτ στη βόρεια Αγγλία, δεν μπορεί να κατονομαστεί, καθώς η δημοσιοποίηση της ταυτότητάς του θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας της γυναίκας, η οποία προστατεύεται διά βίου από τη βρετανική νομοθεσία.

Ενώπιον του Manchester Minshull Street Crown Court παραδέχθηκε τη Δευτέρα ακόμη 45 κατηγορίες, έχοντας ήδη δηλώσει ένοχος για 15 αδικήματα τον περασμένο Ιούνιο.

Συνολικά έχει πλέον ομολογήσει 60 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 21 βιασμούς, 15 περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση, 11 σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και κοινοποίηση προσωπικού ερωτικού υλικού χωρίς συγκατάθεση.

Τα αδικήματα εκτείνονται χρονικά από το 2004 έως το 2025.

Τη νάρκωνε μέσα στο ίδιο της το σπίτι

Ανάμεσα στα αδικήματα που παραδέχθηκε βρίσκεται και η χορήγηση ουσίας στη σύζυγό του με σκοπό να την καταστήσει ανήμπορη να αντιδράσει.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γυναίκα υπέστη επανειλημμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στο σπίτι της, ενώ βρισκόταν αναίσθητη μετά τη χορήγηση ουσιών από τον ίδιο της τον σύζυγο.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη φρίκη ακριβώς επειδή η κακοποίηση φέρεται να συνέβαινε επί χρόνια σε έναν χώρο όπου το θύμα θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλές.

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με όσα πλέον έχει παραδεχθεί ο κατηγορούμενος, το ίδιο της το σπίτι μετατράπηκε σε τόπο συστηματικής κακοποίησης.

Η γυναίκα ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα

Η εν διαστάσει σύζυγος του κατηγορουμένου βρισκόταν στην πρώτη σειρά της κατάμεστης δικαστικής αίθουσας μαζί με συγγενικά της πρόσωπα, την ώρα που ο άνδρας δήλωνε ένοχος.

Σύμφωνα με τον Guardian, η γυναίκα δεν μπόρεσε σε ορισμένες στιγμές να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς άκουγε τις παραδοχές του.

Πίσω από τους αριθμούς των κατηγοριών βρίσκεται μια γυναίκα που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, υπέστη επί δεκαετίες μια εκστρατεία σεξουαλικής κακοποίησης από τον άνθρωπο με τον οποίο μοιραζόταν τη ζωή και το σπίτι της.

Στο εδώλιο και άλλοι 12 άνδρες

Η υπόθεση δεν σταματά στον σύζυγο.

Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται για αδικήματα σε βάρος της ίδιας γυναίκας κατά την περίοδο από το 2018 έως το 2025.

Οι κατηγορίες σε βάρος τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης.

Και οι 12 έχουν δηλώσει αθώοι και αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η δίκη τους αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Είναι επομένως κρίσιμο να διευκρινίζεται ότι, σε αντίθεση με τον σύζυγο που έχει πλέον παραδεχθεί τις πράξεις του, οι κατηγορίες κατά των άλλων ανδρών δεν έχουν κριθεί από το δικαστήριο.

«Φρικτή εκστρατεία κακοποίησης»

Η αστυνομία του Μάντσεστερ χαρακτηρίζει την έρευνα ιδιαίτερα πολύπλοκη και υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα των αρχών παραμένει η υποστήριξη της γυναίκας.

Ο βοηθός αρχηγός της Greater Manchester Police, Ρικ Τζάκσον, έκανε λόγο για μια «φρικτή εκστρατεία κακοποίησης», επισημαίνοντας ότι το θύμα εξακολουθεί να δέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη.

Οι αρχές έχουν επίσης τονίσει ότι τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με χρήση ουσιών δεν χρειάζεται να διαθέτουν πλήρη ανάμνηση των γεγονότων ή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια.