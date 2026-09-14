Γνωστός για τους τελείως λάθος λόγους έγινε ένας ζωολογικός κήπος στη Βρετανία, καθώς διαφήμισε στο διαδίκτυο «ξενάγηση για παιδόφιλους».

Ο ζωολογικός κήπος του Τσέστερ ήθελε να αναρτήσει τις νέες προσφορές του, όμως υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος, το οποίο οι υπεύθυνοι απέδωσαν στο λογισμικό.

Η φράση «child predator» στα αγγλικά μεταφράζεται ως «παιδεραστής/παιδόφιλος/κυνηγός παιδιών», όμως η πρόθεση ήταν να διαφημιστεί «παιδικό εισιτήριο για ξενάγηση σε αρπακτικά ζώα».

Έτσι, το σύστημα του ζωολογικού κήπου, συνδυάζοντας αυτόματα τις κατηγορίες εισιτηρίων με το όνομα της ξενάγησης (Predator Tour – ξενάγηση για τα αρπακτικά ζώα), εμφάνισε κατά λάθος τις επιλογές «Child Predator Tour» (29 ευρώ) και «Adult Predator Tour» (35 ευρώ), έγραψε το BBC.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να απορούν και να ζητούν την παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ ορισμένοι αντιλήφθηκαν το γλωσσικό ατόπημα.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου διόρθωσαν αμέσως την γκάφα τους, την οποία απέδωσαν στο σύστημα και όχι σε ανθρώπινο λάθος.