Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους σε χωράφι κοντά στο Έρκελεντς, στη δυτική Γερμανία, με τις αρχές να ερευνούν πλέον τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης.



Νεότερες πληροφορίες από γερμανικά και ολλανδικά μέσα αποκαλύπτουν ότι λίγο πριν από το δυστύχημα ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών πτήσης εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.



Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το Tagesschau, το Cessna έχασε ύψος και συνετρίβη σε αγροτική έκταση κοντά στην κοινότητα Gerderath, που ανήκει στον δήμο Erkelenz του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Κανένας από τους τρεις ενήλικες που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν επέζησε.



Είχε απογειωθεί από την Ολλανδία και κατευθυνόταν στο Φράιμπουργκ.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Χίλφερσουμ, βόρεια της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Προορισμός του ήταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το Φράιμπουργκ στη νότια Γερμανία.



Επρόκειτο για Cessna 172 της Vliegschool Hilversum, σχολής πτήσεων του Χίλφερσουμ, η οποία επιβεβαίωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της ενεπλάκη σε δυστύχημα στη Γερμανία. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται τόσο για εκπαιδευτικές πτήσεις όσο και από αδειοδοτημένους πιλότους.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Cessna αναχώρησε περίπου στις 10:25 το πρωί από το Χίλφερσουμ και αργότερα εξαφανίστηκε από την παρακολούθηση της πτήσης.



Περίπου στις 11:20, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χωράφι.

Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε το Cessna καταστράφηκε ολοσχερώς.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους στην άκρη του χωραφιού, κοντά σε συστάδα δέντρων, ενώ γύρω από το κουφάρι επιχειρούν πυροσβέστες και αστυνομικοί.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ προσγειώθηκε και ελικόπτερο διάσωσης της Bundeswehr.



Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις επιβαίνοντες ήταν νεκροί.

Ο πιλότος είχε επικοινωνήσει για τον κακό καιρό

Πριν από τη συντριβή, ο πιλότος βρισκόταν σε επικοινωνία με την υπηρεσία πληροφοριών πτήσης εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.



Στη συνέχεια το Cessna έχασε ύψος και κατέπεσε στο χωράφι. Προς το παρόν, όμως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν πράγματι ρόλο στη συντριβή ή εάν προηγήθηκε κάποιο τεχνικό ή άλλο πρόβλημα.



Οι αρχές τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια.

Μαρτυρίες ότι η Cessna πετούσε ασυνήθιστα χαμηλά

Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που ενδέχεται να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν τα τελευταία λεπτά της πτήσης.



Σε τοπική ομάδα στο Facebook εμφανίστηκαν πληροφορίες από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι είδαν το αεροσκάφος να πετά πολύ χαμηλά πάνω από την περιοχή λίγο πριν πέσει.



Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες το αεροσκάφος πετούσε σε ασυνήθιστα χαμηλό ύψος προτού κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα προς το έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές δεν αποτελούν, πάντως, ακόμη επίσημο πόρισμα για το τι προκάλεσε το δυστύχημα.

Erkelenz: 12jähriger Radfahrer in Kreisverkehr angefahren – PKW Fahrer entfernt sich von Unfallstelle – Zeugensuchehttps://t.co/CNMgzV1Sh9



Eine Cessna 172 ist am Montagvormittag bei Gerderath abgestürzt. Alle drei Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist… pic.twitter.com/wnHjOcjgW3 — Heinsberg Magazin – News aus dem Kreis Heinsberg (@NEWS_KR_HS) September 14, 2026

Έρευνα από Γερμανούς εμπειρογνώμονες

Στο σημείο της συντριβής έφτασαν το απόγευμα εμπειρογνώμονες της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, οι οποίοι άρχισαν την εξέταση των συντριμμιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.



Σύμφωνα με το 112Vandaag, δύο ερευνητές του ολλανδικού Συμβουλίου Ασφάλειας, Onderzoeksraad voor Veiligheid, επρόκειτο επίσης να μεταβούν στη Γερμανία για να συνδράμουν στην έρευνα, δεδομένου ότι το αεροσκάφος ήταν ολλανδικής προέλευσης και είχε απογειωθεί από το Χίλφερσουμ.



Η ταυτότητα και η υπηκοότητα των τριών θυμάτων δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί επισήμως.



Οι ερευνητές καλούνται τώρα να διαπιστώσουν εάν η απότομη απώλεια ύψους σχετιζόταν με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τεχνική βλάβη ή με κάποιον άλλο παράγοντα, ενώ καθοριστικά αναμένεται να είναι τα στοιχεία από την πορεία του αεροσκάφους και τις τελευταίες επικοινωνίες του πιλότου.