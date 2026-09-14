Η νύφη της οικογένειας Τραμπ, Μπετίνα, υποστήριξε τη Δευτέρα ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης που βρίσκεται κοντά στον Βλαντίμιρ Πούτιν ενεργούσε ως «στενός φίλος» όταν κάλυψε τα έξοδα για τον εορτασμό του γάμου της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον περασμένο Μάιο.



Ο Ουμάρ Κρεμλέφ δαπάνησε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για διάφορα έξοδα των εορτασμών του γάμου του ζευγαριού στις 21 Μαΐου σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες.



Μεταξύ αυτών, πλήρωσε για την ενοικίαση ενός πρόσθετου ιδιωτικού νησιού για τη δεξίωση, καθώς και για ένα υπερθεαματικό σόου πυροτεχνημάτων, όπως αποκάλυψε το ProPublica.

Look at this photo we found from Donald Trump Jr.’s lavish Bahamas wedding.



Can you spot the Russian oligarch close to Putin who bankrolled the event? 🧵 pic.twitter.com/4hNM194PlY — ProPublica (@propublica) September 14, 2026

«Ο αγαπημένος μας φίλος Ουμάρ φιλοξένησε πολύ γενναιόδωρα δύο απίστευτες βραδιές εορτασμών για εμάς ΜΕΤΑ τον γάμο μας. Ηταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο, για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», έγραψε η Μπετίνα στο Instagram.

Παραμένει ασαφές γιατί ο Don Jr. —η περιουσία του οποίου εκτιμάται από το Forbes στα 300 εκατομμύρια δολάρια— δεν πλήρωσε ο ίδιος για το πάρτι.



Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου και ο Κρεμλέφ γνωρίστηκαν μέσω του κυνηγιού και είναι «προσωπικοί» φίλοι, αλλά δεν έχουν επιχειρηματικές σχέσεις, δήλωσε εκπρόσωπος του Don Jr. στο ProPublica.



Εκπρόσωπος του Έρικ Τραμπ ανέφερε στο μέσο ότι «δεν έχει απολύτως καμία ιδέα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος [ο Κρεμλέφ], ούτε έχει ακούσει ποτέ το όνομά του».



Το γραφείο του Κρεμλέφ ανέφερε στο ProPublica ότι διατηρεί «φιλική σχέση» με τον πρωτότοκο γιο του προέδρου, προσθέτοντας: «Ο κ. Κρεμλέφ δεν έχει συζητήσει ποτέ πολιτικά θέματα με κανέναν από τους Αμερικανούς φίλους και γνωρίζοντές του».

Το αμφιλεγόμενο προφίλ του Ρώσου ολιγάρχη

Λίγες ημέρες πριν παρευρεθεί στον γάμο, ο Κρεμλέφ βρισκόταν στην Κίνα ως μέλος της αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Πούτιν σε επίσημη επίσκεψη. Ο 43χρονος είναι ευρέως γνωστός ως επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), θέση που κατέχει από το 2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακάλεσε την αναγνώριση της IBA λόγω έλλειψης προόδου στην αντιμετώπιση καταγγελιών για διαφθορά.



Ο Κρεμλέφ και ο Don Jr., λάτρης των αθλημάτων επαφής όπως και ο πατέρας του, συμμετείχαν μαζί σε εκδήλωση της IBA στην Κωνσταντινούπολη πέρυσι.

🚨 Donald Trump Jr.’s wedding celebrations were reportedly financed by Russian businessman Umar Kremlev.



Trump Jr. and his wife Bettina Anderson confirmed that Kremlev paid for two nights of celebrations in the Bahamas, describing it as a generous wedding gift.



Kremlev isn’t… pic.twitter.com/4i5QFTvtUy — The Sacred Scroll (@SacredScroll) September 14, 2026

Ο Κρεμλέφ συνδέεται επίσης με την οργάνωση Healthy Fatherland, τη διοίκηση της οποίας ασκεί η δίδυμη αδελφή της συζύγου του. Η οργάνωση βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις για εμπλοκή στην απαγωγή παιδιών από κατεχόμενες περιοχές και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.



Η Μελάνια Τραμπ έχει δραστηριοποιηθεί για την επανένωση των απαχθέντων παιδιών με τις οικογένειές τους.



Η Ουκρανία έχει επιβάλει προσωπικές κυρώσεις στον Κρεμλέφ για τις διασυνδέσεις του με τον Πούτιν, ο οποίος του απένειμε το παράσημο «Για την Αξία προς την Πατρίδα» τον Μάρτιο του 2020.

Η απάντηση της νύφης στις επικρίσεις

Η Μπετίνα Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η τελετή του γάμου προοριζόταν αποκλειστικά για την οικογένεια, αλλά η προγραμματισμένη εξόρμηση που ακολούθησε αφιερώθηκε στους φίλους.



«Δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως το Σαββατοκύριακο του γάμου μας. Όταν αλλάξαν τα αρχικά μας σχέδια, αποφασίσαμε απλώς να παντρευτούμε νωρίτερα και φτάσαμε ως νεόνυμφοι σε ένα ήδη προγραμματισμένο Σαββατοκύριακο», έγραψε.

Bettina Trump defends letting Putin-linked Russian oligarch pay for Don Jr. wedding celebrations: 'Fortunate to have wonderful friends' https://t.co/MhTBbrdVhu pic.twitter.com/44KwD7iqpy — New York Post (@nypost) September 14, 2026

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι κάτι τόσο προσωπικό και χαρούμενο μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως κάτι πολιτικό ή ύποπτο απλά και μόνο λόγω του ποιος είναι κάποιος ή από πού προέρχεται», πρόσθεσε η Μπετίνα, σύμφωνα με τη New York Post.



«Η φιλία δεν απαιτεί πολιτικά κίνητρα. Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται αυτόματα από ατζέντα. Και μερικές φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλά ένα γαμήλιο δώρο».



«Είμαστε τυχεροί που έχουμε υπέροχους φίλους από όλο τον κόσμο και δεν πρόκειται ποτέ να ντραπούμε ή να απολογηθούμε επειδή είμαστε ευγνώμονες για αυτούς».