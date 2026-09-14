Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο πολύνεκρες οδικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στη Νότια Αφρική, όταν δύο minibus ταξί συγκρούστηκαν μετωπικά και ένα τρίτο όχημα έπεσε πάνω στα συντρίμμια τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο N1, στην επαρχία του Δυτικού Ακρωτηρίου, περίπου 380 χιλιόμετρα από το Κέιπ Τάουν.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες μετά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και συντρίμμια να έχουν σκορπιστεί σε μεγάλο τμήμα του δρόμου.

Σύμφωνα με την Associated Press, τα δύο Toyota minibus ταξί συγκρούστηκαν μετωπικά και στη συνέχεια ένα Suzuki SUV προσέκρουσε στα ήδη κατεστραμμένα οχήματα. Οι Αρχές ανέφεραν ότι 18 άνθρωποι πέθαναν επί τόπου, ενώ άλλοι τρεις υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

🚨 WC ALERT:



Serious crash reported Prince Albert area – N1 route EC ↔️ Cape Town. If you have family/friends travelling there, please contact them now to confirm safety. #WCTraffic #N1

#truckersSaNational pic.twitter.com/NsGUw9nNBb — SA NATIONAL TRAFFIC UPDATES (@lnnocent191535) September 14, 2026

Η σύγκρουση λίγο πριν τα μεσάνυχτα

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:30 τοπική ώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν μαζικά στο σημείο, και επιχειρησαν διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικοί. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αργότερα, αφού ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των θυμάτων και η απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι πραγματογνώμονες επιχειρούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της μετωπικής σύγκρουσης των δύο minibus.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, με τις Αρχές να βρίσκονται στη διαδικασία ταυτοποίησης και ενημέρωσης των οικογενειών τους.

Δεύτερη τραγωδία στον ίδιο δρόμο μέσα σε λίγες ημέρες

Η πολύνεκρη καραμπόλα αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση καθώς σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά από άλλο θανατηφόρο δυστύχημα στο ίδιο τμήμα του N1.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τρεις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και άλλοι έξι είχαν τραυματιστεί όταν minibus ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Nissan NP200. Μετά τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Παράλληλα, το ίδιο Σαββατοκύριακο οκτώ ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικό δυστύχημα κοντά στο Ermelo, στην επαρχία Mpumalanga, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 29 τον αριθμό των νεκρών σε δύο μεγάλες οδικές τραγωδίες στη Νότια Αφρική.

UPDATE: EARLIER FATAL MVA

N1 CLOSED – PRINCE ALBERT / LEEU-GAMKA



Motorists are hereby advised that the N1 is CLOSED in BOTH directions between Laingsburg and Beaufort WEST (Leeu-Gamka / Prince Albert area) until further notice



Multiple Fatalities and Vehicles Involved



Use… pic.twitter.com/bNr57HsG3f — WC Live Traffic & Safety Reports (@WCLiveTraffic) September 14, 2026

Σχεδόν 11.500 νεκροί στους δρόμους σε έναν χρόνο

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν διαχρονικά σοβαρό πρόβλημα στη Νότια Αφρική, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα πλέον αναπτυγμένα οδικά δίκτυα στην αφρικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Road Traffic Management Corporation, 11.485 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2025. Ο αριθμός ήταν μειωμένος κατά περισσότερο από 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Η υπερβολική ταχύτητα, οι επικίνδυνες προσπεράσεις, η κόπωση των οδηγών, τα οχήματα που δεν είναι επαρκώς συντηρημένα και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας συγκαταλέγονται στους παράγοντες που οι αρχές συνδέουν συχνά με τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα.

Η νέα τραγωδία στον N1 έχει προκαλέσει σοκ στη Νότια Αφρική, ενώ οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της έρευνας που θα δείξει πώς δύο minibus γεμάτα επιβάτες κατέληξαν σε μία τόσο καταστροφική μετωπική σύγκρουση.