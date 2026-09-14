Νέα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί η Αίτνα, με το αεροδρόμιο της Κατάνια να αναστέλλει τη Δευτέρα τις πτήσεις του καθώς η τέφρα από το ηφαίστειο εισχώρησε στον εναέριο χώρο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρχικά είχαν ανασταλεί μόνο οι αφίξεις μέχρι τις 16:00, όμως στη συνέχεια η εταιρεία διαχείρισης SAC ανακοίνωσε ότι σταματούν τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις μέχρι τις 22:00 τοπική ώρα, δηλαδή μέχρι τις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Η νέα αναστάτωση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά το πρωτοφανές χάος του Αυγούστου, όταν η παρατεταμένη δραστηριότητα της Αίτνας παρέλυσε επί ημέρες τις αεροπορικές μετακινήσεις στη Σικελία και άφησε χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους.

Στα 4.000 μέτρα η τέφρα – Στο «κόκκινο» ο συναγερμός

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας του ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, INGV, εξέδωσε στις 04:43 UTC νέο VONA, την ειδική ειδοποίηση για την αεροπορία, ανεβάζοντας τον χρωματικό κώδικα στο RED, το υψηλότερο επίπεδο αεροπορικού συναγερμού.

Στην επίσημη ενημέρωση αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκπομπή ηφαιστειακής τέφρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από την Ιταλία, το νέφος της τέφρας έφτασε σε ύψος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων και κινήθηκε προς τα νότια, επηρεάζοντας τον εναέριο χώρο της Κατάνιας. Για τον λόγο αυτό έκλεισαν οι αεροπορικοί τομείς C1 και B3, οδηγώντας στην πλήρη αναστολή της πτητικής δραστηριότητας.

Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα αεροσκάφη, καθώς τα πολύ λεπτά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στους κινητήρες, αλλά και να μειώσουν δραστικά την ορατότητα. Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και εκρήξεις οι οποίες δεν απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές μπορούν να «κλείσουν» έναν ολόκληρο αεροπορικό διάδρομο.

Το Reuters σημειώνει ότι το αεροδρόμιο της Κατάνιας είναι το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας σε επιβατική κίνηση, ενώ η Αίτνα είναι το υψηλότερο και πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Ένας εφιαλτικός Αύγουστος με εκατοντάδες ακυρώσεις

Η νέα διακοπή των πτήσεων δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Τον Αύγουστο η Αίτνα πέρασε μία από τις πιο προβληματικές περιόδους των τελευταίων ετών για την αεροπορία. Η τέφρα έκλεισε επανειλημμένα το αεροδρόμιο μέσα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με την Associated Press να χαρακτηρίζει εκείνη την κρίση ως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια για το αεροδρόμιο από το 2002.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα είχαν προγραμματιστεί σχεδόν 2.000 πτήσεις. Περισσότερο από το ένα τρίτο ακυρώθηκε και περίπου 630 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, κυρίως το Παλέρμο, το Τράπανι και το Κομίσο.

Οι εικόνες εκείνων των ημερών ήταν χαοτικές: επιβάτες περίμεναν επί ώρες στους τερματικούς σταθμούς, άλλοι μεταφέρονταν οδικώς σε διαφορετικά σημεία της Σικελίας και τα γειτονικά αεροδρόμια προσπαθούσαν να απορροφήσουν εκατοντάδες επιπλέον πτήσεις.

Μάλιστα, η τέφρα είχε μεταφερθεί τότε πολύ πέρα από την Κατάνια. Το Euronews, επικαλούμενο τα στοιχεία του Volcanic Ash Advisory Centre της Τουλούζης, είχε αναφέρει ότι χαμηλότερες συγκεντρώσεις είχαν εντοπιστεί προς τη Μάλτα και μέχρι τη βόρεια Λιβύη.

«Δεν είναι το ηφαίστειο στο λάθος μέρος, είναι το αεροδρόμιο»

Οι συνεχείς διακοπές έχουν ανοίξει στην Ιταλία και μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση: μπορεί ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της χώρας να συνεχίσει να λειτουργεί τόσο κοντά σε ένα από τα ενεργότερα ηφαίστεια του πλανήτη;

Τον Αύγουστο, ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε ότι «αυτό που βρίσκεται στο λάθος μέρος δεν είναι το ηφαίστειο, αλλά το αεροδρόμιο».

Ο Μουζουμέτσι αποκάλυψε ότι ήδη από το 1999, όταν ήταν επικεφαλής της επαρχίας της Κατάνιας, είχε προτείνει τη μετεγκατάσταση του Fontanarossa και την κατασκευή νέου αεροδρομίου στην πεδιάδα μεταξύ Κατάνιας και Έννα. Το σχέδιο δεν προχώρησε ποτέ.

«Σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει, η αεροπορική κίνηση και ο τουρισμός έχουν αυξηθεί τεράστια, ενώ οι συνέπειες των εκρήξεων της Αίτνας εξακολουθούν περιοδικά να επηρεάζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων της ανατολικής Σικελίας», είχε τονίσει.

Η συζήτηση είχε προκαλέσει τότε πολιτικές αντιδράσεις, αλλά η νέα διακοπή των πτήσεων τον Σεπτέμβριο είναι πιθανό να την επαναφέρει.

Η Αίτνα δεν «κοιμάται»

Το καλοκαίρι του 2026 υπήρξε εξαιρετικά δραστήριο για την Αίτνα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες εκπομπές τέφρας, έντονη στρωμπολική δραστηριότητα και ροές λάβας, με το επίπεδο συναγερμού για την αεροπορία να περνά αρκετές φορές από το πορτοκαλί στο κόκκινο.

Η μεγάλη έκρηξη του Αυγούστου είχε μάλιστα εξελιχθεί σε αξιοθέατο, με πλήθη επισκεπτών να ανεβαίνουν στις πλαγιές για να παρακολουθήσουν τις ροές της λάβας. Το Euronews είχε μεταδώσει ότι σε ορισμένα σημεία η κίνηση θύμιζε τουριστική πόλη σε ώρα αιχμής, με τοπικούς οδηγούς να προειδοποιούν για την υπερβολική συγκέντρωση κόσμου και οχημάτων.

Αυτή τη φορά, πάντως, το πρόβλημα δεν είναι η λάβα αλλά η τέφρα που βρίσκεται στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Μέχρι νεωτέρας, οι αρχές του αεροδρομίου καλούν τους ταξιδιώτες να μην κατευθύνονται προς το Fontanarossa χωρίς προηγουμένως να έχουν ελέγξει την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία.

Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται να δείξει εάν το αεροδρόμιο θα μπορέσει πράγματι να επαναλειτουργήσει μετά τις 22:00 ή εάν η Αίτνα θα επιβάλει ακόμη μία παράταση στην ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.