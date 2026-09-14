Η Γερμανία μπορεί να εξοπλίζεται μαζικά για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως δεν βρίσκει στρατιώτες, καθώς το 24% των νέων απορρίπτεται για λόγους υγείας, επειδή θεωρούνται υπέρβαροι, έχουν ψυχικά νοσήματα κ.λπ.

Το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Άμυνας, έγραψε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι γιατροί χαρακτήρισαν 1.131 από τους 1.490 υποψηφίους ως κατάλληλους, ενώ 359 αποκλείστηκαν.

Σύμφωνα με το κορυφαίο γερμανικό στρατιωτικό blog ppfgermany.de, οι νέοι απορρίπτονται γιατί, με βάση τα στρατιωτικά κριτήρια, έχουν κακή φυσική κατάσταση, προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος, ψυχικές παθήσεις και χρόνιες παθήσεις. Έτσι, δεν μπορούν να καταταγούν, πόσο μάλλον να κρατήσουν όπλο ή να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό.

Είναι πράγματι έτσι, όμως; Έχουν τόσα προβλήματα υγείας οι νέοι της Γερμανίας, της χώρας που διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα και καλύτερα στελεχωμένα συστήματα υγείας παγκοσμίως; Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η απάντηση είναι όχι και η απόρριψη οφείλεται στα κριτήρια του στρατού, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ζήτημα που προκύπτει τόσο επειδή οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν εκσυγχρονιστεί σε αυτό το πεδίο όσο και για γραφειοκρατικούς λόγους.

Αρχικά, ο γερμανικός στρατός διαθέτει μερικά από τα πιο αυστηρά κριτήρια παγκοσμίως, με ορισμένα από αυτά να βασίζονται σε έναν τρόπο σκέψης που αντανακλά το πώς λειτουργούσε η κοινωνία πριν από 30 χρόνια ή ακόμη και μισό αιώνα.

Παραδείγματος χάριν, ένας νέος που έτυχε να τραυματιστεί ως έφηβος σε κάποιο άθλημα μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλος. Επίσης, ακατάλληλος μπορεί να θεωρηθεί ένας νέος που στα εφηβικά του χρόνια αντιμετώπισε στρες λόγω του σχολείου ή αν υπάρχει ένδειξη μυωπίας, παρότι ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία οι οθόνες κυριαρχούν παντού.

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι καινούργιο και απασχολεί έντονα τη Γερμανία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με πολιτικούς να πιέζουν για χαλάρωση των κριτηρίων.

Όσον αφορά τους γραφειοκρατικούς λόγους, στη Γερμανία, όταν ο στρατός στρατολογεί έναν εθελοντή, τον πληρώνει 2.600 ευρώ καθαρά και αναλαμβάνει πλήρως την ιατρική του κάλυψη. Αν κάποιος μπει στο στράτευμα έχοντας ήδη κάποια πάθηση, το κράτος θα επωμιστεί τα ιατρικά έξοδα. Προκειμένου να μειωθούν τα χρήματα που δαπανώνται για τους στρατιώτες, εφαρμόζεται ένα αυστηρό σύστημα εισαγωγής.

Έτσι, όλοι οι υποψήφιοι στρατιώτες της Γερμανίας αντιμετωπίζονται με οριζόντια κριτήρια, με αποτέλεσμα να αποκλείονται αρκετοί.