Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για μια νέα «ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια.



«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταδίδουν διεθνή και ουκρανικά μέσα είναι περισσότερο σύνθετη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη δημόσια ανακοίνωση από τη Μόσχα και το Κίεβο που να επιβεβαιώνει ότι έχει ήδη τεθεί σε ισχύ μια αμοιβαία συμφωνία με συγκεκριμένους όρους και χρονική διάρκεια.



Το AFP επισήμανε ότι δεν υπήρχε άμεση επιβεβαίωση της συμφωνίας ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Ουκρανία, ενώ το Kyiv Independent μετέδωσε ότι ουκρανικές πηγές δεν γνώριζαν, κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης Τραμπ, την ύπαρξη μιας οριστικοποιημένης συμφωνίας όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι θέτει όρο την αμοιβαιότητα

Λίγες ώρες πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία για την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, ωστόσο είχε συνδέσει μια τέτοια κίνηση με εγγυήσεις ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Κίεβο θέλει οι διεθνείς εταίροι του να διασφαλίσουν την αμοιβαιότητα μιας τέτοιας συμφωνίας, καθώς η ουκρανική πλευρά παραμένει επιφυλακτική ως προς το κατά πόσο η Μόσχα θα τηρήσει μια νέα παύση των πληγμάτων.



Ο Ζελένσκι έχει επίσης δηλώσει ότι σκοπεύει να συζητήσει τόσο μια πιθανή «ενεργειακή εκεχειρία» όσο και μια συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα με τον Τραμπ, σε ενδεχόμενη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου.

Η στάση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο είχε νωρίτερα χαιρετίσει την έκκληση του Τραμπ προς την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα βλέπει θετικά τις εκκλήσεις για τερματισμό των πληγμάτων στην οικονομική υποδομή της Ρωσίας. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε εάν η ρωσική πλευρά θα ήταν έτοιμη να σταματήσει, ως αντάλλαγμα, τις επιθέσεις σε ουκρανικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές, δεν έδωσε σαφή απάντηση.



Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα μαζικές επιθέσεις εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, ενώ από την άλλη πλευρά η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα με drones μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες εγκαταστάσεις πετρελαίου.



Σύμφωνα με το Reuters, οι ουκρανικές επιδρομές έχουν περιορίσει τη ρωσική παραγωγή καυσίμων και έχουν προκαλέσει ελλείψεις βενζίνης σε περιοχές της Ρωσίας. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν μέρος της οικονομικής και στρατιωτικής μηχανής που επιτρέπει στη Μόσχα να συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ συνδέει την απόφαση με την εκτόξευση του ντίζελ

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται ενώ οι διεθνείς αγορές καυσίμων βρίσκονται υπό έντονη πίεση. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ.



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια έλλειψη ντίζελ, λέγοντας ότι το Κίεβο μπορεί να επιλέξει «πολλούς άλλους στόχους». Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις μεταφορές, τη γεωργία και την αμερικανική οικονομία.



Στη νέα του ανάρτηση, μάλιστα, ο Τραμπ επέμεινε ότι η άνοδος των διεθνών τιμών του ντίζελ οφείλεται «κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν».



Η εικόνα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, πάντως, είναι ευρύτερη. Το Reuters καταγράφει παράλληλα ισχυρές πιέσεις λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των νέων επιθέσεων σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές και πλοία, με το Brent να κινείται τη Δευτέρα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι.



Έτσι, παρά τη δήλωση Τραμπ για συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν και πότε θα επιβεβαιωθεί επίσημα από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, ποιοι ακριβώς ενεργειακοί στόχοι θα καλύπτονται και ποιος μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι η παύση των επιθέσεων θα εφαρμόζεται αμοιβαία.