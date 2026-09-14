Στις 4 Μαΐου θα ξεκινήσει η δίκη του Χαλίντ Μοχάμεντ Άλι Αλ Χίσρι, πρώην διοικητή φυλακής στη Λιβύη, τον οποίο μάρτυρας έχει αποκαλέσει «Άγγελο του Θανάτου», όπως ανακοίνωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει 17 κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ των οποίων φόνος, βιασμοί και βασανιστήρια. Οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2014 έως το 2020 στη φυλακή Μιτίγα, κοντά στην Τρίπολη.

Οι καταγγελίες για την κακοποίηση κρατουμένων

Σύμφωνα με την εισαγγελική πλευρά, ο Αλ Χίσρι κακοποιούσε, βασάνιζε και βίαζε προσωπικά κρατούμενες, στο πλαίσιο ενός σχεδίου σεξουαλικών βασανιστηρίων, επιδιώκοντας να δώσει παράδειγμα στους υπόλοιπους φρουρούς.

Η αντιεισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης σε μαρτυρίες για πυροβολισμούς εναντίον κρατουμένων στα πόδια και στα γόνατα, καθώς και για ανθρώπους που κρεμούσαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και ξυλοκοπούσαν με φτυάρι.

«Ο Χαλίντ Μοχάμεντ Άλι Αλ Χίσρι ήταν ευρέως γνωστός ως ένας διαβόητος βασανιστής στην κορυφή της φυλακής Μιτίγα», είχε υποστηρίξει η Καν κατά την έναρξη της τριήμερης ακροαματικής διαδικασίας.

Πρόκειται για την πρώτη δίκη που προκύπτει από την έρευνα για φερόμενα εγκλήματα στη Λιβύη, η οποία ξεκίνησε το 2011.

Κατά την ακροαματική διαδικασία του περασμένου Μαΐου, η αντιεισαγγελέας Ναζάτ Σαμίμ Καν παρουσίασε μαρτυρίες που περιγράφουν τον Αλ Χίσρι ως έναν από τους βασικούς υποκινητές της βίας μέσα στη φυλακή.

Επικαλέστηκε έναν μάρτυρα που τον κατέταξε «μεταξύ των χειρότερων υποκινητών βίας» και έναν δεύτερο που αναφέρθηκε στο προσωνύμιο «Άγγελος του Θανάτου».

Αρνείται τις κατηγορίες η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος του Αλ Χίσρι δήλωσε ενώπιον των δικαστών τον Μάιο ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες, ενώ αμφισβήτησε και τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.