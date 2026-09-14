Για «αρρωστημένη συνωμοσία» εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας για τους κινδύνους από τη ραγδαία ανάπτυξη της AI.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη επαρκείς εξουσίες για να ελέγχουν τις εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας παράλληλα τη δική του ηγεσία ως την απαραίτητη εγγύηση ασφάλειας.

«Ο μόνος έλεγχος ή “δικλείδες ασφαλείας” που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!» έγραψε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας εξυπηρετούν το Πεκίνο: «Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των data centers, και η μόνη που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα».

Trump just drew the line on AI. He says America already has the only guardrail that matters: a strong, high IQ president.😂



Trump named Anthropic’s Dario Amodei and said the administration has already stopped bad actors in the industry. Trump argues Washington already holds… pic.twitter.com/xtmbFB7JgW — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 14, 2026

Απέναντι στις προειδοποιήσεις Αμοντέι, Άλτμαν και Μασκ

Σύμφωνα με το Reuters, η παρέμβαση ακολουθεί την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι κίνδυνοι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμοντέι πρότεινε ένα πλαίσιο τριών βημάτων, το οποίο υποστήριξαν ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Ίλον Μασκ. Η πρωτοβουλία ήρθε μετά από προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic για ενδεχόμενους υπαρξιακούς κι