Θλίψη επικρατεί στη Βρετανία μετά την είδηση για τον θάνατο του πατέρα του πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ. Ο Βρετανός ηγέτης προχώρησε στην ακαριαία ακύρωση όλων των προγραμματισμένων υποχρεώσεών του για σήμερα και αύριο Τρίτη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του αυτές τις δύσκολες ώρες.



Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ντάουνινγκ Στριτ, ο πατέρας του πρωθυπουργού έδινε το τελευταίο διάστημα σκληρή μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ, αφήνοντας την τελευταία του πνοή και βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του.

Ο Μπέρναμ είχε μιλήσει πολλές φορές για την ασθένεια του πατέρα του, του Ρόι, κυρίως σε μια ομιλία του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στα τέλη Ιουλίου, όταν υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει «τον πατέρα του και τα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος» που είναι θύματα ενός «ελαττωματικού μηχανισμού».



Λίγο πριν διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, στις 20 Ιουλίου, εξέφρασε τη λύπη του επειδή η ασθένεια του Αλτσχάιμερ εμποδίζει τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Speaking to journalist Elizabeth Day, Andy Burnham explained that his father, who has dementia, isn’t aware that his son has become the prime minister of the United Kingdom. pic.twitter.com/QpzYFe0YBy — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 7, 2026

«Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος» είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, λέγοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται και στον πατέρα του.



Ο Μπέρναμ επρόκειτο σήμερα να προεδρεύσει σε μια στρογγυλή τράπεζα με επικεφαλής επιχειρήσεων και τοπικούς αξιωματούχους ενώ αύριο θα συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.