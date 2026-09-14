Περίπου 729 δισ. δολάρια έστειλαν στις πατρίδες τους το 2025 εργαζόμενοι μετανάστες και κοινότητες της διασποράς, στηρίζοντας τις οικογένειές τους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Το ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που καταγραφόταν πριν από δέκα χρόνια, σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD) του ΟΗΕ.

Πίσω από αυτές τις μεταφορές χρημάτων βρίσκονται 220 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ οι αποδέκτες της στήριξης υπολογίζονται σε περίπου 1,1 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με την έκθεση «Στέλνοντας χρήματα στο σπίτι».

Τα εμβάσματα αποτελούν πλέον μία από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης των νοικοκυριών παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο IFAD, παραμένουν ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμη και σε συνθήκες ταυτόχρονων οικονομικών, περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών κρίσεων.

Σε ορισμένες χώρες ξεπερνούν το ένα τρίτο του ΑΕΠ

Τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες υπερβαίνουν τόσο την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια όσο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες αυτές.

Σε 23 χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ. Η αναλογία φτάνει το 58% στο Τατζικιστάν, το 33% στον Λίβανο και το 30% στην Ονδούρα, αποτυπώνοντας τη βαρύτητά τους για τις συγκεκριμένες οικονομίες.

Σχεδόν το μισό συνολικό ποσό κατευθύνθηκε σε πέντε χώρες: την Ινδία, που έλαβε 150 δισ. δολάρια, το Μεξικό με 64 δισ. και τις Φιλιππίνες, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, με περίπου 40 δισ. δολάρια η καθεμία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μεταφορές χρημάτων στις αγροτικές περιοχές, όπου συχνά λείπουν θέσεις επίσημης απασχόλησης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποδομές. Στις πιο ευάλωτες χώρες, τα εμβάσματα υπερδιπλασιάστηκαν από το 2010, ξεπερνώντας τα 134 δισ. δολάρια το 2023.

Το κόστος που παραμένει εμπόδιο

Η κινητή τηλεφωνία και οι ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες έχουν διευκολύνει τις αποστολές χρημάτων. Ωστόσο, εκατομμύρια συναλλαγές εξακολουθούν να γίνονται στα τραπεζικά γκισέ.

Το κόστος μεταφοράς μειώθηκε από 7,4% το 2016 σε 6,4% το 2025, μια εξέλιξη που ο IFAD χαρακτηρίζει πραγματική αλλά ανεπαρκή πρόοδο. Ζητά περαιτέρω μειώσεις από κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι τα εμβάσματα μπορούν να ενισχύσουν περισσότερο τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα όταν οι οικογένειες έχουν πρόσβαση σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Αποταμιεύσεις 500 δισ. δολαρίων στη διασπορά

Οι κοινότητες της διασποράς εκτιμάται ότι αποταμιεύουν περίπου 500 δισ. δολάρια ετησίως, χωρίς όμως να διαθέτουν πάντοτε κατάλληλες δυνατότητες επένδυσης στις χώρες καταγωγής τους.

Ο IFAD επισημαίνει ότι, πέρα από κεφάλαια, μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία, διεθνείς επαφές και γνώση των τοπικών συνθηκών. Ζητά διαφανείς επενδυτικές επιλογές που να εξασφαλίζουν αποδόσεις και προστασία.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι πρόκειται για ιδιωτικούς οικογενειακούς πόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, την κοινωνική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια ή τη χρηματοδότηση για το κλίμα.