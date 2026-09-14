Την ανάγκη για επείγουσα διεθνή δράση ώστε να μπουν κανόνες στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης υπογραμμίζει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποιώντας ότι τα πιο προηγμένα συστήματα δημιουργούν «πρωτοφανείς κινδύνους».

Σε ανοιχτή επιστολή προς κράτη και επιχειρήσεις του κλάδου, ο Τουρκ ζητά συντονισμένη παρέμβαση για τη ρύθμιση των ισχυρότερων μοντέλων AI, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις για την εξέλιξή τους αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής που αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά και τις μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας», αναφέρει.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία επειδή, όπως επισημαίνει, η κοινωνία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από έναν μικρό αριθμό ισχυρών εταιρειών για τις επιλογές που καθορίζουν την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Οι κίνδυνοι για υποδομές και βασικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, οι πιθανές επιπτώσεις αγγίζουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη ζωή και την πρόσβαση στην τροφή μέχρι την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν εργασίες αυτόνομα. Προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες αστοχίες τους θα μπορούσαν να παραλύσουν βασικές υπηρεσίες, να διαταράξουν τις επικοινωνίες, να αποσταθεροποιήσουν κρίσιμες υποδομές και να υπονομεύσουν δημοκρατικούς θεσμούς.

«Ολόκληροι πληθυσμοί θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, θέρμανση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», σημειώνει.

Ο Τουρκ εκτιμά επίσης ότι η AI επιταχύνει ήδη τον ρυθμό και την κλίμακα των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ αποδυναμώνει τις δικλίδες ασφαλείας απέναντι στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Η συζήτηση για επιβράδυνση και η αντίδραση από την Κίνα

Η παρέμβαση έρχεται ενώ εντείνεται η αντιπαράθεση για το πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρά η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε το Σάββατο υπέρ μιας επιβράδυνσης, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι κίνδυνοι των νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Τη θέση του υποστήριξαν δημόσια ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ίλον Μασκ. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η κινεζική κρατική εφημερίδα Global Times επέκρινε την παρέμβαση Αμοντέι, συνδέοντάς την με τις προτάσεις του για αυστηρότερους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς προς την Κίνα. Υποστήριξε ότι πρόκειται για τακτική διατήρησης της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε συνεργασία αντί αντιπαράθεσης.

Η αυτορρύθμιση δεν αρκεί

Για τον Τουρκ, η αυτορρύθμιση των εταιρειών αποτελεί ένα επείγον πρώτο βήμα, αλλά δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Καλεί τις χώρες που φιλοξενούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις AI να διασφαλίσουν ότι αυτές ενεργούν υπεύθυνα και να συντονίσουν τους κανόνες τους, ώστε ο ανταγωνισμός να μη μετατραπεί σε αγώνα αποδυνάμωσης των περιορισμών.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της αυτήν την τεχνολογία. Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει μόνη της ποιοι κίνδυνοι πρέπει να αποδεχτεί ο κόσμος», καταλήγει.