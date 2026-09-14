Δύο νέοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα ηλικίας 24 ετών, σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό στη Νέα Υόρκη, τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Spring Street, στο Μανχάταν, λίγο πριν από τις 3:15. Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, οι δύο νέοι βρίσκονταν στις γραμμές όταν τους παρέσυρε συρμός της γραμμής Νο 4.

Ο άνδρας καταγόταν από το Σέιρεβιλ του Νιου Τζέρσεϊ και η γυναίκα από το Ντέιτον της Νέας Υόρκης. Κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει τα ονόματά τους, καθώς εκκρεμούσε η ενημέρωση των οικογενειών τους.

🚨A 24-year-old woman & a man in his 20s were struck & killed by a southbound No. 4 train after they were caught on video calmly sitting on the subway tracks at #Manhattan's Spring Street station.#NYC #USA pic.twitter.com/OBjl33w2ma — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 14, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα, σε βίντεο καταγράφονται να κάθονται στις ράγες, στραμμένοι προς την κατεύθυνση του συρμού. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος τους έσπρωξε ή ότι έπεσαν κατά λάθος, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί γιατί βρίσκονταν εκεί.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη New York Post ότι εξετάζεται εάν είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο νέοι είχαν πιει ούτε ότι το αλκοόλ συνδέεται με τον θάνατό τους.