Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Μισράτα στη Λιβύη, όταν ιδιωτικό τζετ βγήκε εκτός διαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του και στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 680A Citation Latitude, φέρεται να συνδέεται με τον Τούρκο δισεκατομμυριούχο και επιχειρηματία Χαμντί Ακίν.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις εικόνες με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από το αεροδρόμιο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Cessna Citation Latitude TC-AKF crashes in Libya



A Cessna 680A Citation Latitude, registration TC-AKF, operating BKI60 from Istanbul Atatürk (LTBA) to Misrata (HLMS), was involved in an accident at Misrata International Airport this morning.



The aircraft reportedly ran off the… pic.twitter.com/WGlHXWzsGk — FL360aero (@fl360aero) September 14, 2026

Σώοι ο πιλότος και μέλος του πληρώματος

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Λιβύης, από το συμβάν δεν προέκυψαν θύματα ή τραυματισμοί.

Πληροφορίες που μεταδίδει το AirportHaber αναφέρουν ότι το ιδιωτικό τζετ είχε κατευθυνθεί στη Λιβύη προκειμένου να παραλάβει επιβάτες.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν εκείνη την ώρα ο πιλότος και ένα μέλος του πληρώματος, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια και δεν τραυματίστηκαν.

İş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet, Libya'da parçalandı.



▬ Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya'da Misrata Havalimanı'na inişte kaza yaptı.



▬ Uçaktaki mürettebat kazadan sağ kurtuldu. pic.twitter.com/et9XJIX3ZN — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 14, 2026

Μαύροι καπνοί πάνω από το αεροδρόμιο

Μετά την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο ξέσπασε φωτιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να γίνονται ορατοί στην περιοχή του αεροδρομίου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του.

Αναστολή πτήσεων στη Μισράτα

Το περιστατικό επηρέασε άμεσα τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων LANA, μετά το συμβάν αποφασίστηκε η αναστολή των πτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία που οδήγησε το ιδιωτικό τζετ εκτός διαδρόμου.



