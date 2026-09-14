Νέα εισβολή δέχεται το Ισραήλ από τη Γάζα και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μαχητές της Χαμάς, αλλά για αρουραίους και ποντίκια που αυξήθηκαν με τρομακτικό ρυθμό μετά την ισοπέδωση της Λωρίδας από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η καταστροφή της Γάζας εξαφάνισε τους κινδύνους για τα τρωκτικά, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν στην πόλη. Δεδομένου όμως ότι είναι ερημωμένη, τελείωσαν οι πόροι και τα τρωκτικά αναγκαστικά εξαπλώνονται, οπότε και εισβάλουν στο γειτονικό Ισραήλ.

Μάλιστα, πρόκειται για έναν από τους κινδύνους που γνώριζαν οι IDF, οπότε και έχουν σταθμεύσει εδώ και καιρό, ειδική μονάδα στη Γάζα για την αντιμετώπιση των τρωκτικών. Εντούτοις, η κατάσταση από τον Ιούλιο έχει επιδεινωθεί και εξαντλούνται οι ποντικοπαγίδες στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα.

Ισραηλινοί ανέφεραν ότι τα τρωκτικά επιτίθενται πλέον σε ανθρώπους, έχοντας δαγκώσει ακόμη και παιδιά, με τουλάχιστον 10 περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί. Επίσης, μαρτυρίες αναφέρουν ότι άνθρωποι βρήκαν στα σπίτια τους ακόμη και 100 ποντίκια, ενώ έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες σε όσους διατηρούν χωράφια, καθώς σε ορισμένες περιοχές η παραγωγή έπεσε και έως 70% λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν τα τρωκτικά.

Rodent outbreak hits Israeli Gaza border communities, 100 caught in some homes https://t.co/bc9iU1dsMA — Haaretz.com (@haaretzcom) September 14, 2026

«Μένω εδώ 40 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Eyal Brandeis, κάτοικος του κιμπούτς Σούφα.

Η Τζάνετ Σβιρζένσκι από το κιμπούτς Νιρ Ιτζάκ είπε πως ορισμένοι κάτοικοι απομάκρυναν 50 τρωκτικά από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι έως και 100. «Όλοι μιλούσαν μόνο γι’ αυτό. Τα έβλεπες παντού».

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι για το ζήτημα είναι αρμόδια η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία επισήμως αρνείται ότι η επιδημία συνδέεται με τον πόλεμο και τη κατάσταση στη Γάζα. Αντιθέτως, αποδίδει το πρόβλημα στον καιρό και την καλοκαιρινή ζέστη, παρότι οι επιστήμονες διαφωνούν ανοιχτά.

Έτσι, πρότεινε ποντικοπαγίδες, χρήση χημικών και συνέστησε στους αγρότες να σκάβουν πιο βαθιά το έδαφος, για να καταστρέφουν τις φωλιές των τρωκτικών. Επιπλέον, έδωσε εντολή να επιστρατευτούν κουκουβάγιες, που είναι φυσικοί θηρευτές των τρωκτικών.

Οι ισραηλινές αρχές τοποθετούν φωλιές και απελευθερώνουν κουκουβάγιες στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας, ώστε να αναπαραχθούν και να αναγκαστούν να κυνηγήσουν τα ποντίκια. Η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να έχει επιτυχία, όμως αναγκαστικά θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για να υπάρξει αποτέλεσμα, καθώς οι κουκουβάγιες δεν αναπαράγονται τόσο γρήγορα.