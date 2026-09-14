Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της American Airlines με προορισμό το Μαϊάμι, όταν γυναίκα φέρεται να γδύθηκε εντελώς μέσα στο αεροσκάφος και να προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε άλλους επιβάτες.

Το συμβάν καταγράφηκε στην πτήση 1779, η οποία είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσιγκτον-Βαλτιμόρης με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Fox News, αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος στην πύλη κατά την άφιξή του και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.

Τι ανέφερε το πλήρωμα

Η επικεφαλής αεροσυνοδός φέρεται να ενημέρωσε, μέσω του συστήματος ACARS, ότι η επιβάτιδα που καθόταν στην περιοχή των θέσεων 9D, 9E και 9F είχε αφαιρέσει όλα τα ρούχα της κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με το μήνυμα που καταγράφηκε, η γυναίκα έγινε αντιληπτή από άλλους επιβάτες να προβαίνει σε άσεμνη συμπεριφορά.

Ακολούθησε εντολή να ενημερωθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της αεροπορικής εταιρείας και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, ώστε να βρίσκονται στο σημείο κατά την προσγείωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της επιβάτιδας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι αστυνομικοί περίμεναν στην πύλη

Με την άφιξη του αεροσκάφους στο Μαϊάμι, αστυνομικοί ανέλαβαν την υπόθεση και έθεσαν τη γυναίκα υπό κράτηση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά της ή για τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πτήσεις της American Airlines.

Είχε προηγηθεί επεισόδιο με 67χρονο επιβάτη

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας 67χρονος επιβάτης είχε τεθεί υπό κράτηση μετά από σοβαρό επεισόδιο σε άλλη πτήση της εταιρείας.

Ο Λέιν Άρθουρ Λούντιν ταξίδευε από το Ντάλας προς το Νιούαρκ όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, άρχισε να φωνάζει στον άνδρα που καθόταν δίπλα του.

Ο 67χρονος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να έκανε αναφορές στον Ιησού και την κόλαση, με αποτέλεσμα μέλος του πληρώματος να πλησιάσει για να δει τι συνέβαινε.

Η κατάσταση, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον επιβάτη να προχωρά σε ρατσιστικό ξέσπασμα.

Τελικά, τρεις επιβάτες επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν, χρησιμοποιώντας ακόμη και μονωτική ταινία, μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο.