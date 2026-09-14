Ένα νέο πολιτικό και συνταγματικό μέτωπο διαμορφώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το SNP της Σκωτίας, το Sinn Féin της Βόρειας Ιρλανδίας και το Plaid Cymru της Ουαλίας αποφάσισαν να συντονίσουν στενότερα τις κινήσεις τους απέναντι στο Γουέστμινστερ.

Οι ηγεσίες των τριών κομμάτων υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινό μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές και να δημιουργήσει το πλαίσιο που θα επιτρέψει στις τρεις περιοχές να αποφασίσουν για το πολιτικό τους μέλλον μέσω δημοψηφισμάτων.

Η εξέλιξη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τη συνοχή του Ηνωμένου Βασιλείου επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ το Λονδίνο βρέθηκε αντιμέτωπο και με την πρόσφατη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ μιας «ενοποίησης» της Ιρλανδίας.

Η συνάντηση στο Κάρντιφ

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Σκωτίας και ηγέτης του SNP Τζον Σουίνι, ο ηγέτης του Plaid Cymru Ριν απ Γιόρουερθ και η επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας και αντιπρόεδρος του Sinn Féin Μισέλ Ο’Νιλ.

Παρούσα ήταν επίσης η πρόεδρος του Sinn Féin, Μαίρη Λου Μακντόναλντ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, ότι οι συμμετέχοντες προσήλθαν στη συνάντηση με την κομματική τους ιδιότητα και όχι ως επίσημοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεών τους.

Το κείμενο που υπέγραψαν αποτελεί, συνεπώς, πολιτική συμφωνία μεταξύ SNP, Sinn Féin και Plaid Cymru και όχι διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

«Η εποχή του Γουέστμινστερ φτάνει στο τέλος της»

Το κοινό μνημόνιο χρησιμοποιεί ιδιαίτερα έντονη πολιτική γλώσσα για τη σχέση των τριών κομμάτων με το Λονδίνο.

Σε χαρακτηριστικό σημείο του αναφέρεται ότι «η εποχή του Γουέστμινστερ φτάνει στο τέλος της», με τους υπογράφοντες να υποστηρίζουν ότι ενισχύεται η κοινωνική και πολιτική δυναμική υπέρ μιας βαθύτερης συνταγματικής αλλαγής.

SNP, Sinn Féin και Plaid Cymru καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να «προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διευκολύνει» τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή του σημερινού συνταγματικού καθεστώτος στις τρεις περιοχές.

Παράλληλα, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και οι διεθνείς σχέσεις, ενώ εκφράζουν κοινή πρόθεση για στενότερη μελλοντική σχέση των χωρών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαφορετικοί στόχοι σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία

Παρά το κοινό μέτωπο απέναντι στο Λονδίνο, οι συνταγματικές επιδιώξεις των τριών κομμάτων δεν είναι ταυτόσημες.

Το SNP επιδιώκει την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Plaid Cymru υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας.

Στην περίπτωση του Sinn Féin, ο στόχος είναι διαφορετικός: το κόμμα επιδιώκει την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την επανένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Το ίδιο το μνημόνιο αναγνωρίζει αυτές τις διαφορετικές αφετηρίες, διευκρινίζοντας ότι κάθε περιοχή θα πρέπει να αποφασίσει για το συνταγματικό της μέλλον «με τον δικό της τρόπο και στον δικό της χρόνο».

Η ιδιαίτερη περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας

Το συνταγματικό πλαίσιο της Βόρειας Ιρλανδίας διαφέρει σημαντικά από εκείνο της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Ο Northern Ireland Act του 1998 προβλέπει ήδη τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για το κατά πόσο η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ή θα ενωθεί με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Η σχετική διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον ο αρμόδιος υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης κρίνει ότι υπάρχει πιθανότητα πλειοψηφικής στήριξης υπέρ της αλλαγής του σημερινού καθεστώτος.

Για τον λόγο αυτόν, το ζήτημα ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος στη Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει ήδη συγκεκριμένη νομική βάση.

Το νέο «μπρα ντε φερ» για τη Σκωτία

Η κοινή πρωτοβουλία έρχεται ενώ έχει επανέλθει στο προσκήνιο και η συζήτηση για δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στη Σκωτία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε αναφέρει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η προοπτική νέου δημοψηφίσματος θα μπορούσε να εξεταστεί εφόσον υπήρχε «σαφής συναίνεση» στη Σκωτία.

Αργότερα, ωστόσο, σε επιστολή του προς τον Τζον Σουίνι ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται στην ατζέντα η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για τη σκωτσέζικη ανεξαρτησία.

Ο Σουίνι, από την πλευρά του, εξακολουθεί να ζητά τη δημιουργία ενός σαφούς και μόνιμου νομικού μηχανισμού που θα επιτρέπει στους πολίτες της Σκωτίας να αποφασίζουν για το συνταγματικό τους μέλλον.

Αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία

Η παρουσία της Μισέλ Ο’Νιλ στη συνάντηση του Κάρντιφ προκάλεσε αντιδράσεις από το DUP.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Έμα Λίτλ-Πένγκελι, υποστήριξε ότι η Ο’Νιλ δεν είχε ζητήσει τη συναίνεσή της προκειμένου να ταξιδέψει στο Κάρντιφ ή να υπογράψει συμφωνία υπό την επίσημη κυβερνητική της ιδιότητα.

Η διαφωνία αποκτά ιδιαίτερη θεσμική σημασία εξαιτίας του ιδιαίτερου συστήματος διακυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου οι δύο ανώτατες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας λειτουργούν από κοινού στο πλαίσιο του μηχανισμού κατανομής της εξουσίας.

Η παρέμβαση Τραμπ για την Ιρλανδία

Στο πολιτικό σκηνικό προστέθηκε και η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο τάχθηκε υπέρ μιας «ενοποίησης» της Ιρλανδίας.

Η τοποθέτησή του έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση για το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το Sinn Féin επιχειρεί να ενισχύσει την πίεση για τη διεξαγωγή ενός μελλοντικού δημοψηφίσματος.

Η κοινή πρωτοβουλία SNP, Sinn Féin και Plaid Cymru δεν δημιουργεί από μόνη της κάποια αυτόματη διαδικασία αλλαγής των συνόρων ή του συνταγματικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σηματοδοτεί, ωστόσο, την προσπάθεια των τριών κομμάτων να συντονίσουν περισσότερο τις κινήσεις τους και να αυξήσουν την πολιτική πίεση προς το Λονδίνο για τη δημιουργία δημοκρατικών διαδικασιών μέσα από τις οποίες η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία θα μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.