Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, με τηλεοπτικούς σταθμούς να εστιάζουν ιδιαίτερα στην παρουσία στρατιωτών στο νησί και να επαναφέρουν το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης.

Τόσο το A Haber όσο και το CNN Türk παρουσίασαν εκτενή αποσπάσματα από την επίσκεψη, θέτοντας ερωτήματα για το μήνυμα που, κατά την εκτίμησή τους, επιδιώκει να στείλει η ελληνική πλευρά.

A Haber: «Γιατί πήγε σήμερα στο Καστελόριζο;»

Στην εκπομπή του A Haber, η παρουσιάστρια συνέδεσε την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού με τις τελευταίες τουρκικές κινήσεις στην περιοχή, αναφερόμενη στο θαλάσσιο πάρκο, στη NAVTEX που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και στις έρευνες του ερευνητικού σκάφους TÜBİTAK Marmara.

«Τώρα, γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο; Ενώ εμείς συζητάμε εδώ και τόσο καιρό για το Καστελόριζο…», ανέφερε η παρουσιάστρια, απευθυνόμενη σε συνομιλητή της εκπομπής.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμενόταν να μεταβεί και στη Ρω και στη Στρογγύλη, αναφέροντας ότι το Καστελόριζο βρίσκεται ανάμεσα στις συγκεκριμένες νησίδες.

Η παρουσιάστρια έθεσε στη συνέχεια το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

«Γιατί δίνει αυτή την εικόνα; Καταρχάς, γιατί υπάρχουν στρατιώτες στο Καστελόριζο; Σύμφωνα με το καθεστώς του, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στρατιώτες εκεί», ανέφερε.

CNN Türk: «Ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες»

Ανάλογο ήταν το κλίμα και στο CNN Türk, όπου η επίσκεψη παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική εγγύτητα του Καστελόριζου με την Τουρκία.

Η παρουσιάστρια σημείωσε ότι το νησί βρίσκεται απέναντι από το Κας της Αττάλειας και απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

«Αυτές οι εικόνες καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες», ανέφερε, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε σχολιάστηκε και το γεγονός ότι οι στρατιώτες ήταν οπλισμένοι.

Στο στούντιο έγινε αναφορά στον οπλισμό που διακρινόταν στα πλάνα, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν αν πρόκειται για μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας του πρωθυπουργού ή για ευρύτερη στρατιωτική παρουσία.

«Όταν πηγαίνει εκεί ένας πρωθυπουργός, ασφαλώς λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και τέτοια ένοπλα στοιχεία, αυτό είναι άλλο θέμα», ανέφερε ένας από τους σχολιαστές.

«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο»

Στην ίδια συζήτηση, το CNN Türk επανέφερε το πάγιο τουρκικό επιχείρημα για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου.

Όπως αναφέρθηκε από τους παρουσιαστές, «υπάρχει και η κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια, με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, η οποία είναι εντελώς αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο».

Η επίσκεψη στο Καστελόριζο παρουσιάστηκε, έτσι, από το τουρκικό δίκτυο ως μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τις κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή.

«Σήμερα, λοιπόν, ήταν Καστελόριζο. Να, αυτές είναι οι εικόνες. Τι είπε; Έκανε δηλώσεις. Εμείς ρωτάμε: “Τι επιδιώκει η Ελλάδα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.