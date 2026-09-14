Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μετά το αιφνιδιαστικό ρωσικό πλήγμα σε επιβατική αμαξοστοιχία στην Ουκρανία, ελάχιστα χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. Η επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση δίπλα στην πόρτα του ΝΑΤΟ προκάλεσε την άμεση και αυστηρή αντίδραση Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι εκπέμπουν δραματική προειδοποίηση για την αυξανόμενη απειλή της Μόσχας.

Μιλώντας στη σύνοδο της Αρκτικής που πραγματοποιείται στη φινλανδική πόλη Ροβανιέμι, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε ότι η επίθεση κατά της αμαξοστοιχίας έδειξε ότι η Ρωσία γίνεται πιο επιθετική από μέρα σε μέρα.



Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι μια διαρκής απειλή και είπε ότι η Μόσχα θα μετακινήσει τις ένοπλες δυνάμεις της προς τα σύνορα με τη Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Το περιστατικό αναδεικνύει την πρόθεση της Ρωσίας να διευρύνει το μέτωπο της αστάθειας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη Φινλανδία και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Η επίθεση σε πολιτικό στόχο τόσο κοντά σε νατοϊκό έδαφος σηματοδοτεί σημείο καμπής για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη που δίνει κατά της ρωσικής εισβολής ακόμη πιο αποφασιστικά από πριν, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περισσότερα πολιτικά μέτρα και κυρώσεις για να δείξουν στη Μόσχα ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

EU Leaders Visit Lapland Air Wing as Europe Confronts Russia’s Growing Arctic Threat!

European leaders visited Finland’s Lapland Air Wing in Rovaniemi as Arctic security moved to the centre of Europe’s geopolitical agenda.

The visit took place during the European Arctic Summit,… pic.twitter.com/LIDxx2Ef7U — euDebates.tv (@eudebates) September 14, 2026

Χθες Κυριακή ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε σε επιβατική αμαξοστοιχία που κατευθύνονταν από το Κίεβο στη Βαρσοβία κοντά στα πολωνικά σύνορα. Η εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας εκτίμησε αργότερα ότι στόχος μπορεί να ήταν δυτικοί διπλωμάτες και πρώην πολιτικοί που επέστρεφαν από συνέδριο που είχε διοργανωθεί στο Κίεβο.



Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν σαφώς ένα μήνυμα για τον δυτικό κόσμο» που αποσκοπούσε να αποτρέψει τις δυτικές χώρες από το να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να την επισκέπτονται.



«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εκεί για την Ουκρανία και δεν φοβόμαστε» δήλωσε η Κάλας.



Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα προειδοποίησε να μην περιορίζεται η αντίληψη για τη ρωσική απειλή σε μεμονωμένες περιοχές. Περιστατικά υβριδικού πολέμου, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ενορχηστρώνονται από τη Μόσχα, σημειώνονται όχι μόνο στις χώρες της Βαλτικής, αλλά και στη Γερμανία και αλλού, ανέφερε.



Ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς επεσήμανε ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται την προβλεψιμότητα των ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ και υποστήριξε ότι πρέπει να ενεργούν με μεγαλύτερη σύνεση και να συντονίζονται καλύτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.