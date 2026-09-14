Επιμένει στη σκληρή γραμμή το Κρεμλίνο, καλύπτοντας πλήρως τις νέες πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας, σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα με την Πολωνία. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απόλυτα δικαιολογημένες, υποστηρίζοντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων αποστολών του στρατού.

Η τακτική αυτή της Μόσχας να χτυπά στόχους μια ανάσα από νατοϊκό έδαφος πυροδοτεί εκ νέου έντονο προβληματισμό στη Δύση για τους κινδύνους ανεξέλεγκτης επέκτασης της σύγκρουσης.

«Αφορά το ουκρανικό έδαφος. Οι στρατιωτικοί μας εκπληρώνουν τις αποστολές τους σε όλο το ουκρανικό έδαφος και θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

❗️ Question: Yesterday, the Polish railway operator reported a drone strike which almost hit an EU delegation's train.



Peskov: If I understand correctly, we are talking about the territory of Ukraine.



Our military carries out its tasks throughout the territory of Ukraine,… pic.twitter.com/tfyru4v5A0 — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) September 14, 2026

Σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) χτύπησε χθες τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου που συνδέει το Κίεβο με τη Βαρσοβία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς να προκληθούν θύματα.



Προσωπικότητες από χώρες της Δύσης, ανάμεσά τους ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία «λίγο πριν» η Ρωσία να χτυπήσει το τρένο στην περιοχή αυτή, δήλωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία.



Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν σχολίασε σήμερα άμεσα το πλήγμα στη μηχανή τρένου. Η Βαρσοβία είχε επίσης δηλώσει ότι άλλο drone εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους.



Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ που προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις, προειδοποίησε κατά πιθανής κλιμάκωσης ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μια «κλιμάκωση» που θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να επηρεάσει το πολωνικό έδαφος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.