Αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν σήμερα για την αυξανόμενη απειλή που προέρχεται από την Ρωσία μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε επιβατική αμαξοστοιχία στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Μιλώντας στη σύνοδο της Αρκτικής που πραγματοποιείται στη φινλανδική πόλη Ροβανιέμι, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε ότι η επίθεση κατά της αμαξοστοιχίας έδειξε ότι η Ρωσία γίνεται πιο επιθετική από μέρα σε μέρα.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι μια διαρκής απειλή και είπε ότι η Μόσχα θα μετακινήσει τις ένοπλες δυνάμεις της προς τα σύνορα με τη Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη που δίνει κατά της ρωσικής εισβολής ακόμη πιο αποφασιστικά από πριν, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περισσότερα πολιτικά μέτρα και κυρώσεις για να δείξουν στη Μόσχα ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Χθες Κυριακή ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε σε επιβατική αμαξοστοιχία που κατευθύνονταν από το Κίεβο στη Βαρσοβία κοντά στα πολωνικά σύνορα. Η εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας εκτίμησε αργότερα ότι στόχος μπορεί να ήταν δυτικοί διπλωμάτες και πρώην πολιτικοί που επέστρεφαν από συνέδριο που είχε διοργανωθεί στο Κίεβο.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν σαφώς ένα μήνυμα για τον δυτικό κόσμο» που αποσκοπούσε να αποτρέψει τις δυτικές χώρες από το να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να την επισκέπτονται.

«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εκεί για την Ουκρανία και δεν φοβόμαστε» δήλωσε η Κάλας.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα προειδοποίησε να μην περιορίζεται η αντίληψη για τη ρωσική απειλή σε μεμονωμένες περιοχές. Περιστατικά υβριδικού πολέμου, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ενορχηστρώνονται από τη Μόσχα, σημειώνονται όχι μόνο στις χώρες της Βαλτικής, αλλά και στη Γερμανία και αλλού, ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς επεσήμανε ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται την προβλεψιμότητα των ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ και υποστήριξε ότι πρέπει να ενεργούν με μεγαλύτερη σύνεση και να συντονίζονται καλύτερα.