Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης και στην επιλογή της Άγκυρας να επιδιώκει, όπως υποστηρίζει, την επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων αναφέρεται ο διευθυντής της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, σε άρθρο του με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η Τουρκία «δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα», σημειώνοντας παράλληλα ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Αθήνας δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται στις στρατιωτικές συμμαχίες της Ελλάδας, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ διατυπώνει και τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ επιδιώκει να προκαλέσει ελληνοτουρκική σύγκρουση.

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα»

Ο Οζάι Σεντίρ αναφέρεται αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει λόγο να φοβάται το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης με την Ελλάδα.

Όπως γράφει, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν «υπεραρκετή δύναμη» για να ενεργήσουν, εφόσον τους δοθεί σχετική εντολή.

Στην ίδια αναφορά εντάσσει και τις στρατιωτικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι ούτε αυτές αποτελούν λόγο ανησυχίας για την Τουρκία.

«Δεν υπάρχει επίσης τίποτα να φοβηθούμε σχετικά με τις στρατιωτικές συμμαχίες που έχει σχηματίσει η Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η Τουρκία επιθυμεί να επιλύσει τα προβλήματά της με την Ελλάδα μέσω διαπραγματεύσεων»

Στη συνέχεια, ο διευθυντής της Milliyet υποστηρίζει ότι, παρά τη στρατιωτική ισχύ που αποδίδει στην Τουρκία, η χρήση βίας απέναντι στην Ελλάδα δεν αποτελεί προτεραιότητα της Άγκυρας.

Καλεί μάλιστα τους αναγνώστες να μην αποδίδουν σημασία σε θεωρίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε σχόλια που γίνονται σε τηλεοπτικά στούντιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση της Τουρκίας είναι η επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων.

«Η Τουρκία δεν έχει προτεραιότητα στη χρήση βίας εναντίον της Ελλάδας», γράφει, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «επιθυμεί να επιλύσει τα προβλήματά της με την Ελλάδα μέσω διαπραγματεύσεων».

«Εφόσον πρόκειται να διαπραγματευτούμε, καλύτερα χωρίς πόλεμο»

Ο Οζάι Σεντίρ επιχειρεί στη συνέχεια να συνοψίσει τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί η Άγκυρα απέναντι στην Αθήνα.

Η λογική που περιγράφει είναι ότι ακόμη και στην περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης, η τελική διευθέτηση θα γινόταν μέσω διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερο οι δύο πλευρές να οδηγηθούν απευθείας στον διάλογο χωρίς να προηγηθεί πολεμική σύγκρουση.

«Ακόμη και αν ξεσπάσει πόλεμος, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί μέσω διαπραγματεύσεων. Εφόσον πρόκειται να διαπραγματευτούμε, είναι καλύτερο να το κάνουμε χωρίς πόλεμο», αναφέρει.

Η αναφορά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Στο άρθρο γίνεται ειδική αναφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με τον Σεντίρ να υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να είναι η πλευρά που θα επιτεθεί πρώτη, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση να μην υπάρξει, κατά τη διατύπωσή του, «τετελεσμένο γεγονός» στις δύο περιοχές.

«Εκτός αν συμβεί τετελεσμένο γεγονός στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία δεν θα είναι η πρώτη που θα επιτεθεί», γράφει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι είναι ήδη γνωστό ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε περίπτωση που η ίδια δεχθεί επίθεση.

Τι υποστηρίζει για το Ισραήλ

Ο διευθυντής της Milliyet ολοκληρώνει την τοποθέτησή του με αναφορά στο Ισραήλ, στο οποίο αποδίδει προσπάθεια πρόκλησης σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στο άρθρο του, στόχος μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν να αποσπαστεί η προσοχή της Άγκυρας και να εξαντληθεί η Τουρκία.

«Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», γράφει ο Οζάι Σεντίρ, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, «η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό».