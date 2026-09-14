Συναγερμός έχει σημάνει στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή ενός αντικειμένου από τις ακτές της Βαλτικής, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ρωσικό drone.



Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, σημειώνοντας ότι το εύρημα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Πολωνίας. Οι στρατιωτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εξονυχιστική έρευνα για την ταυτοποίηση της συσκευής, εξετάζοντας τα τεχνικά της χαρακτηριστικά αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο κατασκοπείας ή παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επανειλημμένες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να επεκταθεί μέσα από τα σύνορα κράτους μέλους της Συμμαχίας.



«Ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε ένα drone από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην παραλία του Ρουσινόβο, πλησίον του Γιαροσλάβιετς», έγραψε με ανάρτηση στο X ο Κάμις.



«Η αρχική εξέταση υποδεικνύει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», πρόσθεσε.



Χθες Κυριακή, ένα ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγο αφότου ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.