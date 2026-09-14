O Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανέκτησε ελαφρύ προβάδισμα έναντι του δεξιού γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου σε μια προσομοίωση επαναληπτικής ψηφοφορίας ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης των BTG Pactual/Nexus που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα παρότι η εκλογική μάχη παραμένει σε στατιστική ισοπαλία.

Την περασμένη εβδομάδα, η δημοσκόπηση της BTG Pactual/Nexus έδειξε ότι ο Μπολσονάρου υπερέχει αριθμητικά του Λούλα για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, γεγονός που βοήθησε τα βραζιλιάνικα περιουσιακά στοιχεία να καταγράψουν ισχυρή άνοδο καθώς ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου θεωρείται πιο φιλικός προς τις αγορές.

Σε περίπτωση επαναληπτικού γύρου ο Λούλα θα λάμβανε το 47% της στήριξης των ψηφοφόρων σε σχέση με το 46% που θα συγκέντρωνε ο γερουσιαστής Μπολσονάρου, όπως προκύπτει από αυτή τη δημοσκόπηση.

Δημοσκόπηση της 8ης Σεπτεμβρίου έδειξε ότι ο Μπολσονάρου θα ηγούνταν του Λούλα με 46% έναντι 45%.

Σε ένα σενάριο για τον πρώτο γύρο ο Λούλα θα κέρδιζε με 42% των ψήφων ακολουθούμενος από τον Μπολσονάρου (37%), τον Αουγκούστο Κάρι (6%), τον Ρονάλντο Καϊάδο (5) και τον Ρενάν Σάντος (2%), έδειξε η δημοσκόπηση.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση σχετικά με τον πρώτο γύρο έδινε στον Λούλα 39%, στον Μπολσονάρου 35% και στον Κάρι 9%.

Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν κερδίσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψηφοδελτίων στον πρώτο γύρο των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου οι δύο επικρατέστεροι θα πάνε σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.

Στη δημοσκόπηση της Nexus συμμετείχαν 2.003 ψηφοφόροι. Η δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 11 ως 13 Σεπτεμβρίου και έχει περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίες μονάδες.