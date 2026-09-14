Το Πεντάγωνο προχώρησε στην αποδέσμευση αποχαρακτηρισμένου βίντεο, το οποίο αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες μιας εντυπωσιακής επιχείρησης διάσωσης Αμερικανού αεροπόρου, μετά την κατάρριψη του μαχητικού του πάνω από ιρανικό έδαφος τον περασμένο Απρίλιο.

Το εν λόγω υλικό απεικονίζει τη διαδικασία εντοπισμού και εξαγωγής του δεύτερου μέλους πληρώματος ενός μαχητικού F-15E, γνωστού με το διακριτικό «Bravo», η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2026.

Στα πλάνα, τα οποία μεταδόθηκαν από το αμερικανικό δίκτυο στην εκπομπή «60 Minutes», απεικονίζονται δύο μέλη της ειδικής μονάδας Pararescue της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τη στιγμή που πλησιάζουν τον τραυματισμένο πιλότο για να τον οδηγήσουν σε ελικόπτερο διάσωσης.

Σχολιάζοντας την ανταμώσή του με τα μέλη της ομάδας διάσωσης, ο «Bravo» ανέφερε ότι επρόκειτο για «μία από τις σπουδαιότερες στιγμές» της ζωής του, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα «απόδειξη της θείας πρόνοιας».

Κατά την κατάρριψη, το αλεξίπτωτο με το οποίο εγκατέλειψε το αεροσκάφος είχε υποστεί βλάβες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί σε αρκετά σημεία του σώματός του.

Declassified footage of the rescue of a U.S. Air Force crewman shot down over Iran



The Pentagon released video of the April 2026 operation that recovered the second man from an F-15E, call sign Bravo.



The clip, shown on 60 Minutes, shows two Air Force Pararescue operators… pic.twitter.com/RydodxvWs8 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026

Παρά τους τραυματισμούς του, ο Αμερικανός αεροπόρος στάθηκε ικανός να διαφύγει της σύλληψης για διάστημα σχεδόν 50 ωρών, ενώ οι ιρανικές αρχές τον αναζητούσαν εντατικά έχοντας θέσει επικήρυξη για τη σύλληψή του. Φέρνοντας μαζί του πιστόλι, ασύρματη συσκευή επικοινωνίας και συσκευή εντοπισμού θέσης, κατόρθωσε μάλιστα να φτάσει σε ορεινή περιοχή με υψόμετρο που ξεπερνούσε τα 2.100 μέτρα.

Σημειώνεται πως ο χειριστής του ίδιου αεροσκάφους είχε ήδη διασωθεί σε προγενέστερο στάδιο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, αποκάλυψε πως η υπηρεσία αξιοποίησε επιτόπιες πηγές πληροφόρησης, σύγχρονα συστήματα εντοπισμού, αλλά και τεχνικές παραπληροφόρησης προκειμένου να διευκολύνει την επιχείρηση.

Στη διάσωση συμμετείχε σημαντικός στρατιωτικός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη τύπου A-10 και HC-130, ελικόπτερα HH-60W, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επιχειρησιακό δυναμικό συγκαταλέγονταν πάνω από 90 στρατιωτικοί ειδικών δυνάμεων, ανάμεσά τους και μέλη των ελίτ μονάδων Delta Force και SEAL Team Six.

Σύμφωνα με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, η συγκεκριμένη αποστολή σηματοδότησε την πρώτη φορά, ύστερα από 46 ολόκληρα χρόνια, που αμερικανικές δυνάμεις πάτησαν το πόδι τους σε ιρανικό έδαφος.

Το κόστος της επιχείρησης σε υλικό αποδείχθηκε σημαντικό, καθώς καταστράφηκαν δύο αεροσκάφη MC-130J και ορισμένα ελικόπτερα, ενώ ένα αεροσκάφος A-10 δέχθηκε πλήγμα.

Ο χειριστής του συγκεκριμένου A-10 στάθηκε τυχερός, αφού κατόρθωσε να εκτιναχθεί πάνω από περιοχή του Κουβέιτ, όπου και διασώθηκε στη συνέχεια.