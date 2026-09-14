Η Μαρζιγιέ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπάντι, 33χρονη μπλόγκερ από το Μπαντάρ Αμπάς η οποία κρατείται από τον Μάρτιο, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το Τμήμα 3 του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Μπαντάρ Αμπάς την έκρινε ένοχη για κατηγορίες που περιλαμβάνουν προσβολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης και προπαγανδιστική δράση κατά της εθνικής ασφάλειας, δραστηριότητα κατασκοπείας και ασφάλειας για λογαριασμό εχθρικών κυβερνήσεων, καθώς και λήψη και αποστολή φωτογραφιών σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Iran International.

Το δικαστήριο την καταδίκασε επίσης σε ποινή φυλάκισης δύο έως πέντε ετών, της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές υπηρεσίες και διέταξε τη δήμευση περιουσίας. Ο δικηγόρος της ενημερώθηκε για τη θανατική καταδίκη στις 23 Αυγούστου.

Κράτηση σε απομόνωση και πιέσεις

Η Εμπραχίμι Σαμσαμπάντι κρατήθηκε σε απομόνωση για 20 ημέρες και αντιμετώπισε σοβαρές πιέσεις κατά την ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες που απέκτησε το Iran International. Η οικογένειά της δεν ενημερώθηκε πού κρατούνταν ούτε για την κατάστασή της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Marziyeh « Sevda » Ebrahimi Shamsabadi, une blogueuse de 33 ans originaire de Bandar Abbas, détenue depuis mars, a été condamnée à mort par pendaison.



Le tribunal révolutionnaire islamique de Bandar Abbas l’a condamnée pour avoir pris et envoyé des photographies à des médias en… pic.twitter.com/9WiBLwwIxA — Association Femme Azadi (@femmeazadi) September 13, 2026

Η ποινή εκδόθηκε από τον δικαστή Χατζέ-Χασανί, ο οποίος είχε επαινεθεί στο παρελθόν από αξιωματούχους της δικαιοσύνης ως υποδειγματικός δικαστής, μεταξύ άλλων, για τον μεγάλο αριθμό αποφάσεων που εκδίδει και για αυτό που περιέγραψαν ως επιμέλεια στην εργασία του.

Περισσότερες θανατικές καταδίκες με πολιτικό και διαμαρτυρικό υπόβαθρο

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω μιας σειράς θανατικών καταδικών εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων στο Ιράν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο εδρεύων στις ΗΠΑ οργανισμός δικαιωμάτων HRANA ανέφερε ότι ο Άλι Ζαρέι Ντουζνταρεσί, διαδηλωτής που έχασε την όρασή του από το ένα μάτι αφού δέχτηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022, καταδικάστηκε σε θάνατο αφού επέστρεψε στο Ιράν από τη Γερμανία.

Το Iran International ανέφερε επίσης τον Αύγουστο ότι η Λεϊλά Αμπολχασανί, 43χρονη μητέρα δύο παιδιών που κρατήθηκε κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του Ιανουαρίου στο Σαχίν Σαχρ, καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού». Η υπόθεσή της παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατόπιν έφεσης.

Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν για αύξηση των εκτελέσεων

Οργανώσεις δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τις ιρανικές αρχές ότι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών αντιφρονούντων.

Η νορβηγικής έδρας οργάνωση Iran Human Rights ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ότι 29 άτομα που συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου 2026 έχουν εκτελεστεί από τις 19 Μαρτίου, επιπλέον δύο διαδηλωτών από το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022.

Το εδρεύον στις ΗΠΑ Κέντρο Αμπντορραχμάν Μπουρουμάντ ανέφερε τον Αύγουστο ότι έχει καταγράψει 950 εκτελέσεις στο Ιράν από την αρχή του 2026, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 20 γυναίκες και 30 διαδηλωτές. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει επίσης κατηγορήσει το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τις εκτελέσεις για να «ενσταλάξει φόβο στον πληθυσμό και να καταστείλει τη διαφωνία».