Μια 17χρονη από το Οχάιο, η οποία αγνοούνταν για 263 ημέρες, εντοπίστηκε ζωντανή και καλά στο σπίτι ενός πρώην καθηγητή που έχει πέσει σε δυσμένεια, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι ο άνδρας είχε χειραγωγήσει την προβληματισμένη έφηβη.

Η 17χρονη είχε δραπετεύσει από το καταφύγιο κρίσης Huckleberry House στο Κολόμπους στις 2 Δεκεμβρίου 2025, με την οικογένειά της να κατευθύνει επανειλημμένα την αστυνομία προς το σπίτι του Τζόουμπ Μπίνκλεϊ, 48 ετών, πρώην καθηγητή φυσικών επιστημών στο σχολικό διαμέρισμα Springfield City School District.

Η Τσέλσι Γουόρνερ, μητέρα της ετεροθαλούς αδελφής του θύματος, δήλωσε στη nypost ότι ο Μπίνκλεϊ ξεκίνησε να χειραγωγεί την έφηβη όταν γνωρίστηκαν στο σχολείο πριν από δύο χρόνια, με το κορίτσι να έχει δραπετεύσει στο σπίτι του και πέρσι.

«Είχε μια προβληματική σχέση με τη μητέρα της και αυτός ο χειριστικός εκμεταλλεύτηκε ένα κορίτσι που αναζητούσε μια πατρική φιγούρα», είπε η Γουόρνερ, η οποία είχε φιλοξενήσει το θύμα στο παρελθόν.

«Είναι απολύτως αηδιαστικό… και είναι τόσο χειραγωγημένη και «πλυμένος» ο εγκέφαλός της από αυτόν τον άνδρα που δεν βλέπει τι της έχει κάνει», πρόσθεσε.

Σύλληψη και κατηγορίες

Ο Μπίνκλεϊ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παρέμβαση σε επιμέλεια, πλημμέλημα πρώτου βαθμού. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Δήλωσε αθώος, ενώ ο εισαγγελέας εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Μπίνκλεϊ δεν μπορούσε να κατηγορηθεί για βαρύτερο αδίκημα χωρίς τη συνεργασία της εφήβου.

Ο Μπίνκλεϊ, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθητές, είχε αρνηθεί δύο φορές στην αστυνομία την είσοδο στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εξαφάνιση της εφήβου.

Η επέμβαση των Αρχών

Μια ειδική ομάδα δράσης της Υπηρεσίας Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (US Marshals) εισέβαλε τελικά στο σπίτι στις 21 Αυγούστου και βρήκε το κορίτσι ζωντανό, σύμφωνα με το δίκτυο ABC 6.

Η Γουόρνερ περιέγραψε την κατάσταση ως απογοητευτική, δεδομένου ότι η οικογένειά της επέμενε επανειλημμένα ότι το κορίτσι βρισκόταν στο σπίτι του Μπίνκλεϊ τους τελευταίους εννέα μήνες, με τη συγγενή να έχει μάλιστα προσκομίσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Springfield φωτογραφίες του θύματος μέσα στο σπίτι.

«Είμαι πολύ αναστατωμένη με αυτή την κατάσταση», είπε. «Είχαμε φωτογραφίες της μέσα στο σπίτι να κρατάει όπλα, και γνωρίζαμε για τις καταγγελίες άλλων μαθητών εναντίον αυτού του άνδρα, αλλά μας έλεγαν πάντα ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία».

Το Αστυνομικό Τμήμα του Springfield δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα για σχόλιο.

Προηγούμενο επεισόδιο εξαφάνισης

Η έφηβη είχε ήδη εξαφανιστεί τον περασμένο Νοέμβριο, και σύμφωνα με αναρτήσεις συγγενών και φίλων, είχε βρεθεί λίγες ημέρες αργότερα να διαμένει με τον Μπίνκλεϊ.

Ο Μπίνκλεϊ τέθηκε για πρώτη φορά σε διοικητική άδεια τον Νοέμβριο του 2024 και ξανά τον Ιανουάριο του 2025, με το σχολείο να τον απολύει τον επόμενο μήνα για παραβίαση της πολιτικής του διαμερίσματος σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας.

Η Γουόρνερ κατηγόρησε το σχολείο ότι προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη και να κρύψει κάτω από το χαλί τα ζητήματα με τον Μπίνκλεϊ, παρότι οι μαθητές είχαν βιντεοσκοπημένα στοιχεία της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Το σχολικό διαμέρισμα Springfield City Schools, το οποίο είχε δηλώσει ότι οι προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του Μπίνκλεϊ ήταν αβάσιμες, δήλωσε στο ABC 6 ότι δεν είχε ποτέ ενημερωθεί για καμία καταγγελία μεταξύ του πρώην καθηγητή φυσικών επιστημών και του θύματος που είχε δραπετεύσει.