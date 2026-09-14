Δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί πάνω από 200 άτομα φερόμενης κακοποίησης από τον πρώην επικεφαλής των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, δηλώνει ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης θα μπορούσαν να ανέλθουν συνολικά έως και σε 172,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικηγορική εταιρεία KP Law, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 275 επιζώντες, αναφέρει ότι οι αξιώσεις των πελατών της αναμένεται να είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες από το ποσό που έχει διαθέσει η εταιρεία των πολυκαταστημάτων για το πρόγραμμα αποζημιώσεών της. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ανοιχτό από τις 31 Μαρτίου 2025 έως την ίδια ημερομηνία φέτος.

Η εταιρεία επεσήμανε ότι το δικό της συνολικό ποσό, το οποίο περιλαμβάνει και γυναίκες που δεν υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα, βρίσκεται σε «έντονη αντίθεση» με τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ που έχουν καταβληθεί από τα Harrods ως αποζημίωση έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Το ποσό αυτό είναι επίσης σημαντικά μεγαλύτερο από τα 59,6 εκατομμύρια ευρώ που η εταιρεία έχει διαθέσει για μελλοντικές αξιώσεις αποζημίωσης από την αρχή του έτους, όπως αναφέρεται σε έγγραφο λογαριασμών του Companies House (το βρετανικό μητρώο εταιρειών) με ημερομηνία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

«Δεν άξιζε ούτε το χαρτί στο οποίο γράφτηκε»

Ο επικεφαλής εταίρος της KP Law, Κίνγκσλεϊ Χέις, δηλώνει ότι η «πραγματική αξία» των υπολογισμών της εταιρείας σχετικά με το τι θα μπορούσαν να οφείλουν τα Harrods «καταρρίπτει» τους ισχυρισμούς της εταιρείας ότι έθεσε τους επιζώντες σε προτεραιότητα.

«Αποδεικνύει επίσης ξεκάθαρα ότι το πρόγραμμα αποζημιώσεων, το οποίο τα Harrods έκλεισαν στις 31 Μαρτίου 2026, δεν άξιζε ούτε το χαρτί στο οποίο ήταν γραμμένο», πρόσθεσε.

«Παρά την επιθυμία για οριστικό τέλος, το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι πελάτες μας επέλεξαν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα αποζημιώσεων των Harrods αντικατοπτρίζει τα ευρέως δημοσιευμένα αρνητικά ζητήματα και τις ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα, όλα όσα είχαν τεθεί όταν αυτό ξεκίνησε και συνέχισαν να ισχύουν μέχρι το κλείσιμό του».

Ο κ. Χέις χαρακτήρισε το πρόγραμμα «απλώς ακατάλληλο για τον σκοπό του» και ανέφερε ότι το συνολικό ποσό που διέθεσαν τα Harrods για την τακτοποίηση όλων των αξιώσεων «δεν βασίζεται στην πραγματικότητα».

Πρόσθεσε: «Με λίγα λόγια, τα Harrods χρησιμοποίησαν το δικό τους διαχειριζόμενο πρόγραμμα αποζημιώσεων για να θέσουν τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα πάνω από τις ανάγκες των επιζώντων, επιδιώκοντας να ελαχιστοποιήσουν τον εμπορικό αντίκτυπο στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα τους επέτρεψε να ισχυρίζονται ψευδώς ότι είχαν τα συμφέροντα των επιζώντων στην καρδιά τους».

Η θέση των Harrods

Όταν το πρόγραμμα αποζημιώσεων ήταν ανοιχτό, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «στηρίζει το θάρρος όλων των επιζώντων που έκαναν το βήμα να μιλήσουν».

Ο εκπρόσωπος ενθάρρυνε επίσης τις γυναίκες να συνεχίσουν να υποβάλλουν αξιώσεις και κάλεσε τους επιζώντες να «εξετάσουν κάθε δυνατή οδό στην αναζήτηση δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για την αστυνομία είτε για την οικογένεια και την περιουσία του Φαγέντ».

Πάνω από 400 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης

Έχουν διατυπωθεί πάνω από 400 καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του Αλ Φαγέντ και άλλων φερόμενων δραστών που συνδέονται μαζί του, με ημερομηνίες που εκτείνονται από το 1974 έως το 2014.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν σεξουαλική επίθεση, βιασμό, σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων.

Η Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police) ξεκίνησε έρευνα, γνωστή ως «Επιχείρηση Cornpoppy», για τον Αλ Φαγέντ τον Νοέμβριο του 2024, εξετάζοντας άτομα που ενδέχεται να διευκόλυναν ή να επέτρεψαν τα εγκλήματά του.

Η αστυνομική δύναμη διαχειρίζεται επίσης τουλάχιστον 159 θύματα που επικοινώνησαν απευθείας μαζί της, συμπεριλαμβανομένων 21 ατόμων που είχαν προχωρήσει σε καταγγελία πριν από τον θάνατο του Αλ Φαγέντ το 2023, σε ηλικία 94 ετών.