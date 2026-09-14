Η χθεσινή ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής.

Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην ίδια σύνοδο κορυφής στη Φινλανδία, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους.