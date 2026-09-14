Ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτων στον κόσμο σκοτώθηκε σε ένα φρικτό τροχαίο στην Καλιφόρνια, όταν η McLaren που οδηγούσε προσέκρουσε σε δέντρο, κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο James Wehr, 27 ετών, ιδιοκτήτης της South OC Cars and Coffee, έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμα οδηγό, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 00:20 του Σαββάτου, στη διασταύρωση των Culver Drive και Deerfield Avenue στο Irvine. Ο Wehr είχε συμμετάσχει νωρίτερα την ίδια ημέρα σε μία από τις καθιερωμένες εκθέσεις αυτοκινήτων του. Μάλιστα, περίπου μία ώρα πριν από το δυστύχημα είχε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφία που φαινόταν να δείχνει ένα περιπολικό να τον έχει σταματήσει στο Newport Beach.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η McLaren του 2019 ήταν σταματημένη σε φανάρι. Όταν άναψε πράσινο, επιτάχυνε προς τα βόρεια και στη συνέχεια κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο, με το αυτοκίνητο να χτυπά αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια να προσκρούει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Η σύγκρουση διέλυσε το όχημα, το οποίο κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήσεις για τροχαίο, όμως οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στα συντρίμμια. Οι Αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής εμπλοκή άλλων οχημάτων, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια συνεχίζεται.

«Η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου»

Μετά τον θάνατο του Wehr, η σύζυγός του, Emma, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζωή τους.

«James, ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπρεπε να πω ένα τόσο οριστικό αντίο. Το ότι είχα την ευκαιρία να σε αγαπήσω θα είναι πάντα η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου», έγραψε, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο «έξυπνο, ευγενικό, αστείο, γεμάτο αγάπη» και «έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που είχε γνωρίσει».

Συγκλονισμένη ήταν και η μητέρα του, Sarah Wehr, η οποία θυμήθηκε τη γέννησή του στις 17 Αυγούστου 1999, στις 2:36 π.μ., και τα χρόνια που τον έβλεπε να μεγαλώνει.

«Είναι πολύ νωρίς. Σε φέραμε σε αυτόν τον κόσμο (…) και σε είδαμε να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ο υπέροχος άνδρας που είσαι», έγραψε, τονίζοντας πως η αγάπη του για τους φίλους και την οικογένειά του «ήταν απαράμιλλη». Η οικογένεια είχε καταγωγή από το Περθ της Αυστραλίας, όπου γεννήθηκε ο James, πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Η αδελφή του τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο αδελφό που θα μπορούσα να έχω ζητήσει».

Από οικογενειακό πάθος στην τεράστια διοργάνωση

Για χρόνια, ο James και ο πατέρας του, Simon Wehr, περνούσαν τα Σάββατά τους περπατώντας ανάμεσα στα αυτοκίνητα της South OC Cars and Coffee, καταγράφοντας τις αφίξεις και τα οχήματα για το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Η συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Outlets at San Clemente, ξεκίνησε ως οικογενειακό πάθος και εξελίχθηκε σε τεράστια εβδομαδιαία διοργάνωση, προσελκύοντας συνήθως 800 έως 1.000 οχήματα, ενώ ορισμένα Σαββατοκύριακα ο αριθμός έφτανε τα 2.500. Ο Simon είχε αναφέρει ότι το δικό του πάθος για τα αυτοκίνητα ξεκίνησε στα 16 του, χάρη στον μεγαλύτερο αδελφό του, και στη συνέχεια το μετέδωσε στον James.

Περίπου 50 εθελοντές βοηθούν κάθε εβδομάδα στη διοργάνωση, κατευθύνοντας τα οχήματα, διαχειριζόμενοι το πλήθος και επιβάλλοντας τους κανόνες κατά της επικίνδυνης οδήγησης, των burnouts, των απότομων επιταχύνσεων και της υπερβολικής ταχύτητας.

«Δεν είναι τίποτα εύκολο», είχε πει ο Simon για την προσπάθεια που απαιτείται ώστε η εκδήλωση να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια.

Άνθρωποι από την κοινότητα των αυτοκινήτων αποχαιρέτησαν τον James, χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο, μέντορα και πηγή έμπνευσης. Ένας από αυτούς έγραψε πως είχε γίνει ουσιαστικά οικογένειά του και πως για σχεδόν μία δεκαετία τον ενέπνεε να προσπαθεί περισσότερο στη ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο James είχε περιγράψει τη διοργάνωση ως έναν χώρο που έφερνε κοντά πολλές γενιές φίλων του αυτοκινήτου: «Είμαστε πολύ τυχεροί».

Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα και έκλεισε το μήνυμά της με μια έκκληση: «Αγκαλιάστε σήμερα τους αγαπημένους σας σφιχτά. Πείτε τους κάθε μέρα πόσο πολύτιμοι είναι για εσάς. Πείτε τους ότι τους αγαπάτε».